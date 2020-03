Πολιτική

Εικόνες από τις βολές που έκαναν Δ’ Σώμα Στρατού και ΑΣΔΕΝ (βίντεο)

Το άρτιο επίπεδο και η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαιώθηκαν στις ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Εκπαιδευτικές βολές, με πραγματικά πυρά, εκτελέστηκαν τα προηγούμενα 24ώρα, σε όλα τα συνοριακά φυλάκια της πρώτης γραμμής, από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο (Μεγίστη).

Από το ΚΥΣΕΑ της Κυριακής, δόθηκε εντολή ώστε άνδρες του Στρατού Ξηράς και στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δυνάμεις επιτήρησης στην ελληνοτουρκική μεθόριο, αλλά και να αυξήσουν την πληρότητα των μονάδων του στρατεύματος, τόσο στον Έβρο όσο και στα νησιά.

Το Δ' Σώμα Στρατού ξεκίνησε, νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, βολές ευθυτενούς τροχιάς με πολυβόλα, τυφέκια και πιστόλια με πραγματικά πυρά, σε όλη την παρέβρια περιοχή.

Παράλληλα, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) εκτέλεσε εκπαιδευτικές βολές στα νησιά μας, που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία, μέχρι το Καστελόριζο (Μεγίστη).