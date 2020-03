Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Πού θα πηγαίνουν όσοι συλλαμβάνονται – Ντοκουμέντο από τον Έβρο

Με τα πόδια περνούν από τον Έβρο. Τι θα γίνεται με όποιον συλλαμβάνεται στην ενδοχώρα και τι με όποιον φτάνει στα νησιά.

Σε δομές στην ενδοχώρα θα μεταφέρονται οι μετανάστες και πρόσφυγες που θα περνούν τα σύνορα της Ελλάδας, στο διάστημα του μηνός κατά τον οποίο ισχύει η αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου, όπως αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ. Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του Στέλιου Πέτσα, θα κατασκευστούν δύο κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τα δύο κοντά στο αεροδρόμιο.

Για όσους μπαίνουν στην Ελλάδα από τα νησιά του βορείου Αιγαίου, θα ισχύει καθεστώς το ίδιο, θα μεταφέρονται δηλαδή σε κλειστά κέντρα στην ενδοχώρα και θα ακολουθεί η διαδικασία απέλασης.

Το «Ρόδος» έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Μυτιλήνης και εκεί θα μείνουν οι περίπου 500 πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στα νησιά από την 1η Μαρτίου.

Οι αφίξεις στα νησιά είναι εμφανώς μειωμένες, καθώς όπως είπε και ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής σήμερα στον ΑΝΤ1, έχουν αυξηθεί και ενισχυθεί οι περιπολίες στο Αιγαίο, με τις δυνάμεις μας να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

Το ίδιο ισχύει και για τα χερσαία σύνορα, όπου οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αποτροπή παραβίασης των συνόρων, ενώ όσοι ελάχιστοι άνθρωποι καταφέρνουν να τα περάσουν, συλλαμβάνονται, οδηγούνται σε κλειστά κέντρα και στη συνέχεια θα απελαθούν.

Σε βίντεο που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, φαίνεται μικρή ομάδα ατόμων να περνά τον Έβρο από σημείο στο οποίο υπάρχει φράγμα.