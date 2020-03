Παράξενα

Ο Τζιτζικώστας έβαλε ποδιά και μαγείρεψε ποντιακό περέκ με κοτόπουλο (εικόνες)

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά σε δύο εκθέσεις για την προώθηση των προϊόντων της μακεδονικής γης και των αυθεντικών συνταγών της μακεδονικής κουζίνας.

Με έμφαση στα εκλεκτά προϊόντα της μακεδονικής γης και στις αυθεντικές συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας, ιδιαιτέρως επιτυχημένη ήταν και φέτος η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 29η “DETROP BOUTIQUE” και στην 9η “ARTOZYMA”, που πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο των δύο αυτών κορυφαίων διοργανώσεων, οι 56 επιχειρήσεις που φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν τη δυνατότητα να προβάλουν την ξεχωριστή ποιότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της παραγωγής τους στους εμπορικούς αντιπροσώπους και επισκέπτες. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων πραγματοποίησαν εποικοδομητικές συναντήσεις και σειρά εμπορικών συμφωνιών, ενώ καλλιέργησαν το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες με εμπορικούς επισκέπτες που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της διανομής, της εισαγωγής, του χονδρεμπορίου και της λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών.

Στις δύο διοργανώσεις “DETROP BOUTIQUE” και “ARTOZYMA” συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ο οποίος μάλιστα, σε ειδική εκδήλωση μαγειρικής και γευσιγνωσίας για την προβολή της Μακεδονικής Κουζίνας και με τη βοήθεια των σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδoς, μαγείρεψε ποντιακό περέκ με κοτόπουλο, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σωτήρης Μπάτος μαγείρεψε κόκκινη κολοκύθα με μπάτζο, κερδίζοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους επισκέπτες των εκθέσεων.

Ο κ. Τζιτζικώστας συνεχάρη την ομάδα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, η οποία κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής της Στουτγκάρδης. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι πάντα κοντά στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδας, καθώς αποδεικνύεται ότι η εμπιστοσύνη που έχουμε σε εσάς έχει σοβαρό υπόβαθρο. Περίτρανη απόδειξη είναι το σημαντικό βραβείο που φέρατε, αλλά, εκτός από τα βραβεία, σημαντική είναι η συνεισφορά σας στο να γνωρίσει ο κόσμος τη Μακεδονική κουζίνα, τα μακεδονικά προϊόντα και φυσικά τον τουριστικό μας προορισμό, τη Μακεδονία μας. Θα συνεχίσουμε και το 2020 την προσπάθεια που κάνουμε σε 70 εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, τουριστικές και αγροτοδιατροφικές, προκειμένου να προβάλλουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Κεντρική Μακεδονία μοναδική», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, ως ένδειξη ευχαριστίας προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χάρισε στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σωτήρη Μπάτο το πιάτο που έφερε η ομάδα Ολυμπιονικών από την Στουτγκάρδη. «Είναι ένα ελάχιστο και συμβολικό δώρο για όσα κάνετε για εμάς, για τη στήριξή σας, για τη συνεργασία μας και για να συνεχίσουμε στο μέλλον να προσπαθούμε να είναι η Μακεδονική Κουζίνα σε όλα τα τραπέζια του κόσμου», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος Χρήστος Γκότσης.

Με σύγχρονους και διαδραστικούς τρόπους προβλήθηκαν τα εκλεκτά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας και η Μακεδονική Κουζίνα. «Μέσα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 29η Detrop συνεχίσαμε την καμπάνια μας για την προβολή και προώθηση της Μακεδονικής Κουζίνας, με την πολύτιμη συνεργασία της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδας. Με σεβασμό στην παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά οι καταξιωμένοι σεφ ετοίμασαν και προσέφεραν, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, σε διακριτό χώρο γευσιγνωσίας του περιπτέρου 12, με live cooking και tasting event, εδέσματα γνήσιας Μακεδονικής Κουζίνας σε όλους τους επισκέπτες, ταξιδεύοντάς μας σε γευστικά σταυροδρόμια παράδοσης. Την καμπάνια μας τίμησε με την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή του στην προετοιμασία και την προσφορά μοναδικών πιάτων ο πατέρας Επιφάνιος», δήλωσε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σωτήρης Μπάτος.