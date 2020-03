Πολιτισμός

Ξανασμίγουν οι Genesis!

Η βρετανική prog rock μπάντα εμφανίστηκε μαζί για τελευταία φορα το 2007.

Οι Genesis ανακοίνωσαν την επανασύνδεσή τους, 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί.

Η βρετανική prog rock μπάντα, η οποία αποτελείται από τους Φιλ Κόλινς, Τόνι Μπάνκς και Μάικ Ράδερφορντ ανακοίνωσε την είδηση σε πρωινή εκπομπή του BBC Radio 2.

Πριν από την ανακοίνωση, είχαν δημοσιεύσει μία ένδειξη των προθέσεών τους στον λογαριασμό τους στο Instagram, γράφοντας: «Και τότε υπήρχαν τρεις». Η μπάντα εμφανίστηκε τελευταία φορά μαζί το 2007 με αφορμή την 40η επέτειο από την ίδρυσή της, στο Charterhouse School στο Σάρρευ.

Nομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ήταν αναμενόμενο να συμβεί, δήλωσε ο Μπανκς. «Είμαστε όλοι καλοί φίλοι, είμαστε όλοι πάνω από το γρασίδι και ... εδώ είμαστε» ανέφερε.

Το γκρουπ που σχηματίστηκε το 1967 και στις επιτυχίες τους περιλαμβάνονται τα «Land of Confusion» και «I Can not Dance», θα ξεκινήσει περιοδεία «The Last Domino?» από το Δουβλίνο στις 16 Νοεμβρίου. Θα εμφανιστούν επίσης στο Λονδίνο, το Λίβερπουλ, το Λιντς, το Μπέρμιγχαμ, το Μπέλφαστ, το Μάντσεστερ, το Νιουκάστλ και τη Γλασκώβη.

Τους Genesis θα συνοδεύει ο 18χρονος γιος του Φιλ Κόλινς στα ντραμς και ο Ντάριλ Στούρμερ στην κιθάρα και το μπάσο.

Ο Ράδερφορντ και ο Κόλινς έκαναν και οι δύο δημοφιλή σόλο εγχειρήματα - ο πρώτος με τους Mike & the Mechanics και ο δεύτερος με την επιτυχία του «In the Air Tonight».Ωστόσο, η υγεία του Κόλινς έχει επιδεινωθεί με την πάροδο των ετών εξαιτίας νευρικών βλαβών που υπέστη στην πλάτη του κατά τη διάρκεια εμφανίσεων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει ντραμς σε όλη τη διάρκεια συναυλίας. Για το λόγο αυτό, ο γιος του συνοδεύει τη μπάντα στην περιοδεία επανένωσής τους.

Ο Πίτερ Γκάμπριελ, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος αποχώρησε το 1975 και δεν θα συμμετάσχει σε αυτή τη νέα συνάντηση.

«Ανυπομονώ να το κάνω», είπε ο Ράδερφορντ. «Έχουμε κάνει μόνον δύο shows στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 28 χρόνια, οπότε δεν το έχουμε κουραστεί».