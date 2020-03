Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός στην εγκυμοσύνη και τον θηλασμό

Ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν έγκυες γυναίκες και νέες μαμάδες, σχετικά με τον κορονοϊό.

Με την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη γειτονική Ιταλία και την αναβάθμιση του κινδύνου για την Ευρώπη από «μέτριο» σε «υψηλό» είναι λογική η ανησυχία για την εξάπλωση του ιού, αναφέρει ο χειρουργός- γυναικολόγος Δημήτρης Μπιλάλης, δίνοντας απαντήσεις σε πέντες βασικά ερωτήματα των εγκύων και των νέων μαμάδων σχετικά με τον κίνδυνο από τον νέο αυτό ιό.

Κορονοϊός στην εγκυμοσύνη: Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος;

Ο κορονοϊός μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρά συμπτώματα σε ανθρώπους με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, ωστόσο δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για τη συμπεριφορά του σε εγκύους. «Είναι γνωστό πως οι έγκυες μπορεί να παρουσιάσουν πιο σοβαρά συμπτώματα της γρίπης, καθώς το ανοσοποιητικό τους είναι σε μια μορφή καταστολής συγκριτικά με τους υπόλοιπους ενήλικες», εξηγεί ο κ. Μπιλάλης. «Δεν γνωρίζουμε όμως εάν συμβαίνει το ίδιο με τον κορονοϊό. Μέχρι στιγμής, οι έγκυες δεν ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τον συγκεκριμένο ιό», συμπληρώνει.

Εάν κολλήσω κορονοϊό στην εγκυμοσύνη θα επηρεαστεί το μωρό μου;

Παρότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αποβολής και θνησιγένειας με παρόμοιους ιούς, όπως ο SARS και ο MERS, δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση του κορονοϊού, αναφέρει ο κ. Μπιλάλης. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη, τα μωρά που γεννήθηκαν από μητέρες φορείς του ιού δεν ήταν τα ίδια φορείς και ήταν υγιή. Στην Κίνα, ένα νεογέννητο διαγνώστηκε με τον ιό μόλις 30 ώρες μετά τη γέννησή του. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το μωρό, που η μητέρα του ήταν μολυσμένη, κόλλησε τον ιό στη μήτρα ή από τη στενή επαφή μαζί της αφότου γεννήθηκε.

Πώς αντιμετωπίζεται ο κορονοϊός στην εγκυμοσύνη;

«Για αυτό, δεν έχουμε σαφή απάντηση», σχολιάζει ο Δημήτρης Μπιλάλης. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεραπεία για τον κορονοϊό και τα αντιβιοτικά, όπως είναι γνωστό, δεν είναι δραστικά απέναντι στους ιούς. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό, αλλά στην περίπτωση αυτή ο παθολόγος θα συνεργαστεί με τον γυναικολόγο που παρακολουθεί την έγκυο και θα αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα κατά περίπτωση».

Μπορώ να θηλάσω εάν έχω κολλήσει κορονοϊό;

Και πάλι δεν υπάρχει απάντηση αφού δεν είναι γνωστό εάν ο ιός μπορεί να περάσει στο μωρό μέσα από το μητρικό γάλα. «Εάν σκεφτούμε με όρους γρίπης, ο ιός γενικά μεταδίδεται μέσω των σταγονιδίων. Σε λίγες μελέτες που έχουν γίνει σχετικά, ο ιός δεν βρέθηκε στο μητρικό γάλα γυναικών με κορονοϊό», απαντά ο γυναικολόγος.

Πώς μπορώ να προστατευτώ από τον κορονοϊό στην εγκυμοσύνη;

Οι ίδιοι τρόποι προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό, ισχύουν και στην εγκυμοσύνη. Το καλό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή του συνωστισμού είναι βασικά μέτρα προστασίας όχι μόνο από τον συγκεκριμένο ιό, αλλά γενικότερα.

«Επιπλέον συνιστώνται ορισμένες καλές συνήθειες που θα κρατήσουν δυνατό το ανοσοποιητικό σας σύστημα, όπως για παράδειγμα να διατηρείτε τον οργανισμό σας ενυδατωμένο πίνοντας 8-10 ποτήρια νερό ή αφεψήματα μέσα στην ημέρα, να κοιμάστε τουλάχιστον 8 ώρες το βράδυ, να προσπαθείτε να διαχειρίζεστε το άγχος και να κάνετε μικρά διαλείμματα μέσα στην ημέρα σας για ξεκούραση. Η διατροφή σας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής προτείνεται ως το πιο υγιεινό και ισορροπημένο και επιπλέον σας θωρακίζει με πολλά θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες. Αναφορικά με τις μετακινήσεις και την εργασία, συμβουλευτείτε το γιατρό σας, καθώς η ασφάλειά τους συνδέεται με τα δεδομένα κάθε εγκυμοσύνης. Για παράδειγμα, εάν έχετε παρουσιάσει διαβήτη της κύησης κατατάσσεστε στις ομάδες υψηλού κινδύνου και είναι πιθανό ο γιατρός σας να σας συστήσει να παραμείνετε στο σπίτι ή/και να εργάζεστε από εκεί, καθώς και να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και τους πολυσύχναστους κλειστούς χώρους».