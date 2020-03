Life

Κυριάκος Μητσοτάκης: H τούρτα - έκπληξη για τα γενέθλιά του (εικόνες)

Η έκπληξη που έκαναν στον Πρωθυπουργό η σύζυγός του μαρέβα και η κόρη του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Έκπληξη έκαναν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η σύζυγός του Μαρέβα και η κόρη του Δάφνη, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Ο Πρωθυπουργός κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια και η οικογένειά του δεν μπορούσε να μην γιορτάσει το ευχάριστο γεγονός.

Έτσι, η Μαρέβα Μητσοτάκη, , μαζί με την κόρη τους Δάφνη, βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και έκαναν έκπληξη με τούρτα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ευχάριστη έκπληξη στο γραφείο. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram , ποζάροντας με τη σύζυγο του και την μικρότερη κόρη του, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από το επιβαρυμένο του πρόγραμμα.