Αθλητικά

Μισό βήμα της ΑΕΚ για τον τελικό του Κυπέλλου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση νίκησε τον Άρη σε μάτς-ροντέο στο ΟΑΚΑ…

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Απρίλιο θα κριθεί ποια «κιτρινόμαυρη» ομάδα θα προκριθεί στον τελικό κυπέλλου. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Αρη στο ΟΑΚΑ στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης, αποκτώντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Οι Μάνταλος (8΄), Βράνιες (58΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Μπρούνο Γκάμα με πέναλτι στο 11΄.

H AEΚ ξεκίνησε πολύ δυναμικά και μόλις στο 3΄ από λανθασμένη απομάκρυνση του Βέλεθ επωφελήθηκε ο Αρούχο και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Στο 8΄ οι γηπεδούχοι πέτυχαν το καλύτερο τέρμα τους στην εφετινή περίοδο. Την πάσα του Κρίστιτσιτς ακολούθησε τακουνάκι-ασίστ του Λιβάγια και εκπληκτική εκτέλεση πάνω στην κίνηση από τον Μάνταλο για το 1-0. Ο ενθουσιασμός της κερκίδας, όμως, κόπασε γρήγορα. Στο 11΄ ο Σβάρνας βρήκε πάνω στον βηματισμό τον Λάρσον, ο Πορτογάλος διαιτητήςτο είδε πέναλτι, επικύρωσε ο VAR και ο Μπρούνο Γκάμα έγραψε το 1-1 από τη «βούλα».

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου η αριθμητική ισορροπία διαταράχθηκε. Ο Ματίγια αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Λιβάγια κι οι φιλοξενούμενοι έμειναν από το 50’ με 10 παίκτες. Οκτώ λεπτά αργότερα (58΄) και από κόρνερ του Βέρντε, ο Ογκνιεν Βράνιες με κεφαλιά έγραψε το 2-1. Με προβάδισμα στο σκορ και με αριθμητικό πλεονέκτημα, η ΑΕΚ κυνήγησε το τρίτο γκολ, ο Άρης όμως άντεξε κι έτσι διατηρεί ελπίδες, ενόψει της ρεβάνς του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης, Βράνιες, Σβάρνας, Λόπες, Κρίστιτσιτς, Σιμάνσκι, Βέρντε (75΄ Κλωναρίδης), Μάνταλος, Λιβάγια, Αραούχο (88΄ Χριστόπουλος)

ΑΡΗΣ (Μίκαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Κόρχουτ, Βέλεθ, Δεληζήσης, Σάσα, Ματίγια, Λάρσον (68΄ Ούγκο Σόουζα), Φετφατζίδης (53΄ Αμπού Μπα), Μπρούνο Γκάμα (90+5΄ Ντιγκινί), Ιντέγε