BCL: Αγχώθηκε αλλά... νίκησε η ΑΕΚ

Η Βόννη έβαλε δύσκολα στην Ένωση, όμως με οδηγό τον Ρέι έκανε το 1-0 στα playoffs των «16».

Με σπουδαία ανατροπή, η ΑΕΚ υπερασπίστηκε την έδρα της, γράφοντας το 1-0 στη σειρά για τη φάση των «16» του Basketball Champions League.

Η Ένωση έφτασε στη νίκη με 92-85 επί της Τέλεκομ Βόννης στο ΟΑΚΑ και στις 10/3 θα παραταχθεί επί γερμανικού εδάφους για το «διπλό», που θα της χαρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Κέντρικ Ρέι με 27 πόντους, ενώ αποτελείωσε τους Γερμανούς με μεγάλα καλάθια στο τέλος ο Κιθ Λάνγκφορντ (20π.). Εξαιρετική δουλειά και από τους Σλότερ και Ματσιούλις.

Η ασύνδετη εικόνα που παρουσίασε η ΑΕΚ στα πρώτα 30 λεπτά, υποχρέωσε την Ένωση να βρεθεί στο κλείσιμο της τρίτης περιόδου στο -6 (64-70). Ωστόσο, με την άμυνα να ενεργοποιείται στον... επίλογο του αγώνα και την παραγωγικότητα να κάνει την απαραίτητη ζημιά, οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν με επιμέρους σκορ 28-15 στην τέταρτη περίοδο, κόβοντας πρώτοι το νήμα του τερματισμού, με το οποίο έκαναν και το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στην οκτάδα.

Από την Τέλεκομ Βόννης ξεχώρισε ο Γιοσικο Σαϊμπού με 19 πόντους.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ματσόνι, Κοζλόφσκις, Σάλινς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Λάνγκφορντ 20 (2), Ματσιούλις 11 (2), Ρέι 27 (6), Σλότερ 8, Ζήσης 2, Τσάλμερς 7, Χρυσικόπουλος 10 (2), Γκραντ 2, Γιάνκοβιτς 5 (1).

ΒΟΝΝΗ (Βόιτ): Μπράουν 16 (4), Φρέιζιερ 5, Τζόουνς 13, Σαϊμπού 19 (4), Ζίμερμαν 3, Μπρούνινγκ 16, Μπαρτόλο 1, Σίμονς 5 (1), Σλόαν 7 (1).

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 52-50, 64-70, 92-85