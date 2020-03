Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έτοιμη η κλινική για νοσηλεία κρουσμάτων στο Νοσοκομείο του Ρίου

Ποια πτέρυγα ετοιμάζεται για να δεχθεί τυχόν περιστατικά. Τι αλλάζει στα νοσοκομεία της Πάτρας.

Η οφθαλμολογική κλινική στο Ρίο, με 24 κλίνες ετοιμάζεται για να νοσηλεύσει τυχόν περιστατικά με κορονοϊό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας, μετά και το επιβεβαιωμένο δέκατο κρούσμα στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στις εφημερίες, σήμερα και την Κυριακή εφημερεύει όπως ήταν προγραμματισμένο το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και το Σάββατο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Όπως έγινε γνωστό, η μοναδική αλλαγή είναι η εφημερία της Παρασκευής, οπότε και θα εφημερεύει ο «Άγιος Ανδρέας» αντί για το νοσοκομείο στο Ρίο.

Η κυβέρνηση χθες το βράδυ ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα σε Ηλεία, Αχαΐα και Ζάκυνθο καθώς από αυτούς τους νομούς προέρχονται οι 54 εκδρομείς στους Αγίους Τόπους, μεταξύ των οποίων και ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός που διαπιστώθηκε ως το ένατο κρούσμα του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ο 66χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ όπως έγινε γνωστό το δέκατο κρούσμα είναι η σύζυγός του.