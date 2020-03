Αθλητικά

Super League: πλέι οφ με ντέρμπι στην πρεμιέρα

Τι έβγαλε η κληρωτίδα, μετά την επικύρωση της βαθμολογίας, που ακολούθησε την αφαίρεση βαθμών απο ΠΑΟΚ και Ξάνθη.

Μετά την επικύρωση της βαθμολογίας για τις θέσεις 1-6 έγινε και η κλήρωση των playoffs που θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 14/15 Μαρτίου με την πρώτη αγωνιστική να έχει δύο ντέρμπι φωτιά ανάμεσα σε ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα





1η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Άρης – ΟΦΗ

2η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Άρης

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – ΑΕΚ

3η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Άρης

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

4η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Άρης – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική:

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική:

Άρης – ΑΕΚ

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Άρης – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική:

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Άρης

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

9η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Άρης – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

10η αγωνιστική:

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Άρης

Για την επικύρωση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ψήφισαν παρών, ενώ τόσο ο Βόλος όσο και η ΕΠΟ απουσίασαν.

Αντίθετα δεν επικυρώθηκε η βαθμολογία τις θέσεις 7-14. Θα επικυρωθεί μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για το θέμα του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, για το οποίο το πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (5/3) την απόφασή της για αφαίρεση βαθμών για τις δυο ομάδες (-7 για τον Δικέφαλο και -12 για την ομάδα της Θράκης). Έτσι η κλήρωση των playouts θα γίνει μόλις επικυρωθεί η βαθμολογία για τις ομάδες από την 7η έως τη 14η θέση.