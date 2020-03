Πολιτισμός

Με φυλάκιση “τιμά” το Ιράν τον νικητή της Χρυσής Άρκτου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο σκηνοθέτης του «There is no evil» καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση κατηγορούμενος για...

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Μοχάμεντ Ρασούλοφ, ο οποίος τιμήθηκε το Σάββατο στο φεστιβάλ της Μπερλινάλε, εκλήθη να παρουσιασθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στη χώρα του προκειμένου να εκτίσει την ποινή φυλάκισης ενός έτους, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του.

«(Χθες) παρέλαβε μία κλήτευση για να παρουσιασθεί (ενώπιον του δικαστή αρμόδιου για την έκτιση των ποινών) προκειμένου να ξεκινήσει η έκτισή της», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νάσερ Ζαραφσάν.

Η τελευταία ταινία του Ρασούλοφ «There’s no Evil» (Κακό δεν υπάρχει) τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου, απόντος από την τελετή του σκηνοθέτη, ο οποίος το 2019 είχε καταδικασθεί σε ένα έτος φυλάκιση και δύο έτη απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Θεωρώντας «νομικά ανίσχυρη» μία απλή γραπτή κλήτευση, ο Ζαραφσάν τόνισε πως συμβούλευσε τον πελάτη του να μην ανταποκριθεί προς το παρόν, ιδίως λόγω της κατάστασης που κυριαρχεί στο Ιράν λόγω του κοροναϊού.

«Με τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, οι σαφείς οδηγίες της δικαστικής εξουσίας επιτάσσουν να δωθούν άδειες εξόδου στους κρατουμένους και να μην εκτελεσθούν οι ποινές έως τα τέλη του ιρανικούς έτους», που τελειώνει στις 19 Μαρτίου, τόνισε ο Ζαραφσάν.

Εξήγησε ότι η καταδίκη του Ρασούλοφ σε φυλάκιση ενός έτους για «προπαγάνδα κατά του συστήματος» το 2019 επικυρώθηκε και στην έφεση και σχετίζεται με το περιεχόμενο της προηγούμενης ταινίας του «Ένας Ακέραιος Άνθρωπος», που είχε τιμηθεί με το βραβείο «Ένα κάποιο βλέμμα» (Un certain regard) στο Φεστιβάλ των Καννών το 2017. Λίγο αργότερα, οι αρχές κατέσχεσαν το διαβατήριο του 48χρονου σκηνοθέτη.