Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: πρώτος στόχος είναι η καθυστέρηση εξάπλωσης της επιδημίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο επιδημιολόγος-παιδίατρος εξήγησε την αποδοτικότητα των προληπτικών μέτρων και απάντησε σε μερικά από τα «καυτά ερωτήματα» των πολίτων.​