Καραντίνα για μέλη του Άγιαξ λόγω κορονοϊού

O βοηθός προπονητή του Άγιαξ, Κρίστιαν Πόουλσεν και άλλοι δύο συνεργάτες του Τεν Χαγκ, θα μείνουν μακριά από το σύλλογο λόγω των φόβων ότι μπορεί να έχουν μολυνθεί με κοροναϊό (COVID-19).

Οι τρεις τους θα χρειαστεί να παραμείνουν σε κατ΄ οίκον περιορισμό μέχρι την επόμενη Παρασκευή, αφού ο Πόουλσεν ήρθε σε επαφή με τον Δανό πρώην διεθνή Τόμας Κάλενμπεργκ, ο οποίος από τότε έχει διαγνωστεί με τον ιό.

Ο Κάλενμπεργκ ήταν στη γιορτή για τα 40α γενέθλια του Πόουλσεν στο Άμστερνταμ την περασμένη Κυριακή.

Οι άλλοι δύο, είναι ο γυμναστής, Αλεσάντρο Σενμάκερ και ένας φυσιοθεραπευτής που ήταν επίσης στο πάρτι.

«Δεν έχουν συμπτώματα και αν παραμείνουν έτσι θα επιστρέψουν στην εργασία την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Άγιαξ στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.