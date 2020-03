Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% του ΑΕΠ το 2019

Μείωση παρουσίασε το ΑΕΠ κατά το 4ο τρίμηνο 2019. Οι εξαγωγές και η μικρή καταναλωτική δαπάνη επηρέασαν την πορεία. Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ανάπτυξη της τάξης του 1,9% καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία το 2019, με το ΑΕΠ να ανέρχεται σε 194,4 δισ. ευρώ, από 190,8 δισ. ευρώ το 2018. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συνέχεια της μείωσης του ΑΕΠ κατά 0,7% το δ' τρίμηνο πέρυσι, σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο 2019 και της αύξησης κατά 1% το δ' τρίμηνο 2019, σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2018.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, στην άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,9% πέρυσι, συνέβαλαν τα εξής:

Η αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,8% και της γενικής κυβέρνησης 2,1%).

Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) κατά 0,7%.

Η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,8% και η αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,5%.

Μεταξύ δ' τριμήνου 2019 και δ' τριμήνου 2018 (αύξηση του ΑΕΠ κατά 1%), καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα εξής:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,8% και της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε 1,4%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 14,4%.

Αύξηση 1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 2,3%).

Μείωση 0,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 11,2%).

Για την τριμηνιαία σύγκριση (δ' τρίμηνο 2019 προς γ’ τρίμηνο 2019) και τη μείωση του ΑΕΠ κατά 0,7%, καταγράφηκαν τα ακόλουθα:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,4% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,7% και εκείνη της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε 0,1%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 6,7%.

Μείωση 3,5% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 4,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 5%).

Μείωση 5% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 6,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 0,9%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, προβλέπεται και δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το 2019, η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 16 Οκτωβρίου εφέτος. Η δεύτερη εκτίμηση γίνεται με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές (όπως έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων, εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και εξωτερικού εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης, κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων προσφοράς και χρήσεων ανά προϊόν. Αυτή η δεύτερη εκτίμηση συνδυάζεται με ένα ευρύτερο πρόγραμμα στατιστικών εργασιών που αφορούν την προγραμματισμένη αναθεώρηση του έτους βάσης των εθνικών λογαριασμών (από το 2010 στο 2015).

Τσακαλώτος: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ν.Δ. δεν έχει απογειώσει την ανάπτυξη όπως υποσχόταν

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχολίασε με ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος. Συγκεκριμένα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει:

«Από ό,τι μαθαίνω ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη το 4ο τρίμηνο του 2019. Μάλλον μου είπαν ψέματα γιατί άκουσα ότι η ανάπτυξη είναι στο 1% το τέταρτο τρίμηνο ενώ η Ν.Δ. παρέλαβε 2.8%. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ν.Δ. δεν έχει απογειώσει την ανάπτυξη όπως υποσχόταν. Ένας πιο δύσπιστος από εμένα θα έλεγε ότι δεν είμαστε ακριβώς στη σωστή πορεία για επίτευξη του στόχου 4% ανάπτυξη.

Αν ήμουν χαιρέκακος άνθρωπος θα έλεγα ότι «Χάθηκε η αναπτυξιακή δυναμική που η χώρα είχε αποκτήσει», όπως έγραφε ο κ. Σταϊκούρας όταν είχαμε ανάπτυξη 1.7%. Ή ότι η χώρα έχει αναιμική ανάπτυξη, όπως έγραφε όταν είχαμε 2.8%. Ή ότι «Τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη να επιτύχει ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη», όπως έγραφε πέρυσι τέτοια εποχή με σχεδόν διπλάσια ανάπτυξη. Επειδή δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος περιμένω εναγωνίως την ανακοίνωση του κ. Σταϊκούρα που θα βάζει τα πράγματα σε τάξη».