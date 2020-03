Υγεία - Περιβάλλον

Bloomberg: απειλούνται με αφανισμό οι παραλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη

Μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημοσιεύτηκε στο Nature Climate Change.

Ανησυχία για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ραγδαία συρρικνούμενες ακτές της Ευρώπης, εκφράζεται σε ρεπορτάζ του Bloomberg, όπου και αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ανά την Ευρώπη, η θάλασσα ‘καταπίνει’ περίπου το ένα πέμπτο της ευρωπαϊκής ακτογραμμής.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα στο Nature Climate Change, ο κόσμος μπορεί να χάσει περίπου τις μισές από τις παραλίες του μέχρι το τέλος του αιώνα εάν δεν ελεγχθεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, καθώς εκτιμάται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100, θα προκαλέσει άνοδο του επιπέδου των θαλασσών, και επομένως διάβρωση και αυξημένες πλημμύρες στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Και ενώ η διάβρωση των ακτών αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, η Ευρώπη πλήττεται πολύ περισσότερο καθώς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ακτογραμμής σε σχέση με ηπειρωτική χώρα από όλες τις Ηπείρους.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, όπου το 90% του τουρισμού σχετίζεται με τις παραλίες, οι ερευνητές βρήκαν ότι το 70% των παραλιών είναι ήδη σε υποχώρηση. Στο δε Αιγαίο, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να είναι καταστροφική, εξαφανίζοντας παντελώς το 88% των παραλιών μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με ελληνική μελέτη του 2017.

Η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη, δεν κάνει καμία αναφορά ούτε στη διάβρωση των παραλιών ούτε στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, με την τελευταία συνεκτική έκθεση της Ευρώπης για το θέμα να έχει δημοσιευτεί το 2004, σημειώνεται στο δημοσίευμα και παρατίθεται δήλωση εκπροσώπου της Επιτροπής που σημειώνει ότι σχετικά στοιχεία «δεν είναι άμεσα διαθέσιμα». Η διάβρωση αποτελεί ένα «απίστευτα υποτιμημένο πρόβλημα», τονίζει ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vrije του Άμστερνταμ, Jeroen Aerts, συμπληρώνοντας ότι «εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, στο μέλλον, ακόμα και μικρές καταιγίδες θα έχουν αντίκτυπο ανάλογο με αυτόν που έχουν οι μεγάλες θύελλες σήμερα».