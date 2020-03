Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στην Ελλάδα Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες

Οι προτάσεις του Βασιλη Κικίλα στην έκτακτη σύνοδο των υπουργών Υγείας, στις Βρυξέλλες...

Της Μαρίας Αρώνη

Την ανάγκη τα κράτη- μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνουν όχι μόνο σε επιστημονικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, επεσήμανε ο Βασίλης Κικίλιας που συμμετείχε στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κικίλιας πρότεινε την ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας του ECDC με τα πολιτικά μέτρα στα οποία προχωρά η κάθε χώρα καθημερινά έτσι ώστε να υπάρχει on time ενημέρωση για τις ενέργειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία διεξαγωγής κοινών διαγωνισμών για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού (πχ μάσκες, αντισηπτικά, κλπ) στο πνεύμα της αλληλεγγύης των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Μετά τη λήξη του Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Πρότεινα ξανά στους Ευρωπαίους ομολόγους μου τη δημιουργία κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας έτσι ώστε να μπαίνουν on time όλες οι πολιτικές των κρατών- μελών και να υπάρχει απευθείας ενημέρωση για τα επιμέρους μέτρα τα οποία παίρνουν για τον κορονοϊό. Η πρώτη προτεραιότητα της Ελλάδας και του υπουργείου Υγείας έχει να κάνει με τις ευπαθείς ομάδες, με τους ηλικιωμένους, με αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τα σημαντικότερα προβλήματα από αυτή την κρίση Δημόσιας Υγείας. Είμαστε οργανωμένοι με τα νοσοκομεία μας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με το ΕΚΑΒ, με τους επιδημιολόγους, τους λοιμωξιολόγους και αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.»

Όσον αφορά στον αποκλεισμό διάθεσης μασκών από τη Γαλλία και τη Γερμανία ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Βλέπω τεράστια αλληλεγγύη, οι Υπουργοί είναι αφοσιωμένοι σε κοινές δράσεις για κοινές προμήθειες στην περίπτωσή μας. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εθνικά μέτρα αλλά αυτό που είδαμε σήμερα ήταν τις προσπάθειες από την Επιτροπή, το ECDC, τον Περιφερειακό Δ\ντη του ΠΟΥ κ. Kluge που ήταν εκεί για να να καταλήξουν σε κοινές δράσεις. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος: η αλληλεγγύη για να αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα δημόσιας υγείας».

Απαντώντας, τέλος σε ερώτημα για την αξιοπιστία του ελληνικού συστήματος καταγραφής των κρουσμάτων τόνισε: «Πρώτα απ’ όλα εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Και αυτό είναι το ζητούμενο για όλη την Ευρώπη. Και μετά υποστηρίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νοσοκομεία μας, τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές. Πρέπει να τους εμπιστευόμαστε όλους, να υπάρχει αφοσίωση και φυσικά τονίζω να μην υπάρχουν fake news».

Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε ότι πάνω από 4000 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 24 κράτη-μέλη της ΕΕ και σύμφωνα με τον ECDC η τάση αύξησης των κρουσμάτων είναι γρήγορη. «Έχουμε κινητοποιήσει όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Ο ιός δεν θα επηρεάσει μόνο τον τομέα της υγείας αλλά και πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές», ανέφερε η Επίτροπος Υγείας.

Εν τω μεταξύ η Γερμανία απαγόρευσε την Τετάρτη την εξαγωγή ιατρικού προστατευτικού εξοπλισμού, κυρίως των μασκών, ενώ η Τσεχία απαγόρευσε την εξαγωγή μασκών και αντισηπτικών. «Χρειάζεται αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή αποτελεσματικά», τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου. Όπως είπε η ίδια, 20 κράτη-μέλη συμμετέχουν στη μαζική προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού κατά του κορονοϊού.

«Τα κράτη-μέλη πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την κατανομή του προστατευτικού εξοπλισμού», πρόσθεσε με τη σειρά του και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γενς Λέναρτσιτς. Όπως είπε ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να πάει στις χώρες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η χρήση του πρέπει να γίνεται λελογισμένα.

Κατά την είσοδό της στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ, η Βελγίδα υπουργός Υγείας Μάγκι Ντε Μπλοκ επέκρινε την απόφαση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές προστατευτικού εξοπλισμού κατά του νέου κοροναϊού, την ώρα που οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη χώρα.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν υπογράμμισε ότι τα περιοριστικά μέτρα «που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο δεν θα πρέπει να εμποδίσουν τον επαρκή εφοδιασμό σε προστατευτικό εξοπλισμό».

Στη Γαλλία, τη χώρα της Ευρώπης που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία covid-19 μετά την Ιταλία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επιτάσσουν τα αποθέματα μασκών όπως και όλη την παραγωγή τους προκειμένου να μπορούν να τις διανέμουν κατά προτεραιότητα στο ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς από τον νέο κορονοϊό.

Η Ιταλία δεν παράγει μάσκες και τις επόμενες δύο ημέρες θα εισάγει 800.000 από τη Νότια Αφρική, όμως χρειάζεται ακόμη δεκάδες χιλιάδες επιπλέον για να αντιμετωπίσει την επιδημία.