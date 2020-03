Κοινωνία

Προσοχή: απόπειρες εξαπάτησης με αφορμή τον κορονοϊό

Ανακοίνωση – προειδοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δράση επιτήδειων…

Την προσοχή των πολιτών εφιστά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, άτομα εμφανίζονται σε οικίες επικαλούμενοι πως είναι στελέχη του Ε.Ο.Δ.Υ ή του υπουργείου Υγείας, που ενημερώνουν για τον κορονοϊό ή διανέμουν σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ διευκρινίζει, ότι «κατόπιν πληροφόρησης από το υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχουν κλιμάκια Υπηρεσιών του ή του Ε.Ο.Δ.Υ που επισκέπτονται σπίτια για τέτοιου είδους ενημερώσεις. Πρόκειται προφανώς για απόπειρα εξαπάτησης, και στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό τέτοιο περιστατικό, παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομία (100)».