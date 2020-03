Κοινωνία

Μητροπολίτης Άνθιμος στον ΑΝΤ1: δεν φοβόμαστε την Θεία Κοινωνία

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κληθείς να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει, τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τη Θεία Κοινωνία.

Εντείνεται ο δημόσιος διάλογος για την επικινδυνότητα συναθροίσεων, όπως αυτές στις εκκλησίες, αλλά και της λήψης της Θείας Κοινωνίας, εν μέσω της σημαντικής αύξησης του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας.

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος, κληθείς να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει, τόνισε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τη Θεία Κοινωνία.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο θαύμα της Αγίας Κοινωνίας και τόνισε ότι για χιλιάδες χρόνια κανείς από τους ιερείς δεν έχει πάθει το παραμικρό.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι εάν κάποιος αισθάνεται ότι είναι σε ηλικία επικίνδυνη, μπορεί να αποφύγει τη συνάθροιση. «Αλλά να κλείσουν οι ναοί δεν γίνεται» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως μίλησε και για την κατάσταση στον Έβρο, τονίζοντας ότι ο κόσμος δεν φοβάται! «Έχουμε συνηθίσει αυτήν την κατάσταση. Το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει» είπε ο κ. Άνθιμος.