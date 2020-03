Υγεία - Περιβάλλον

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Παστέρ: ασύμμετρη απειλή ο κορονοϊός

Ο Ανδρέας Μεντής συμβουλεύει τον κόσμο να βρει μία ισορροπία μεταξύ της καθημερινότητας και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν!

Ασύμμετρη απειλή, η οποία μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ποτέ, χαρακτηρίζει τον νέο κοροναϊό (covid19) ο διευθυντής των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Παστέρ Ανδρέας Μεντής, σε συνέντευξη που παραχωρεί στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ».

Περισσότερα ερωτήματα έχουμε παρά απαντήσεις γιατί είναι ένας νέος ιός, αναφέρει χαρακτηριστικά κι επισημαίνει ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε μεμονωμένα γεγονότα, όπως για παράδειγμα ο σκύλος που νόσησε στο Χονγκ Κονγκ. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που θα νοσήσουν, μπορεί να μην καταλάβουν τίποτα, υπογραμμίζει ο κ. Μεντής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ της καθημερινότητας μας και των μέτρων που πρέπει να πάρουμε. Από την άλλη, οι ευάλωτες ομάδες, όπως λέει, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους, για βαριά νόσο και για κατάληξη.

Το ερώτημα για το αν μπορεί να κολλήσουμε τον ιό από μια επιφάνεια, λέει ότι δεν έχει ακόμη απαντηθεί. Προσθέτει ότι από την τροφή δεν φαίνεται να μεταδίδεται, ενώ δεν υπάρχει πληροφορία ότι μεταδίδεται από το σπέρμα.

Είναι πάρα πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν η επανανόσηση γίνεται σε μεγάλο ποσοστό, ούτε υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι με το χρόνο γίνεται βαρύτερη η νόσος, δηλώνει ο διακεκριμένος επιστήμων.

Σχετικά με την πρόσφατη μελέτη Κινέζων επιστημόνων που κάνει λόγο για δύο τύπους του κοροναϊού, με τον ένα να είναι πιο επιθετικός από τον άλλο, δηλώνει πως δεν έχει πεισθεί ότι όντως υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι.

Ο κ. Μεντής επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα στα ύποπτα κρούσματα βγαίνουν στο Παστέρ το πολύ σε τρεισήμισι ώρες, χρόνος ρεκόρ συγκριτικά με την Αγγλία ή την Αμερική που κάνουν μέρες να βγουν. Διευκρινίζει ακόμη ότι οι περισσότερες καθυστερήσεις που μέχρι τώρα έχουν δημοσιοποιηθεί, οφείλονταν στο ότι τα δείγματα δεν έφταναν στο εργαστήριο την ώρα που υπήρχε η πληροφορία ότι είχαν φτάσει.