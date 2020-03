Αθλητικά

Πανόπουλος: Να μην τιμωρηθεί η Ξάνθη χωρίς πρώτα να δικαστεί

Έκκληση στον Πρωθυπουργό απηύθυνε ο μεγαλομέτοχος της ακριτικής ΠΑΕ, στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Έκκληση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να δικαστεί κανονικά η Ξάνθη και να μην τιμωρηθεί χωρίς δίκη, όπως τώρα, απηύθυνε με συνέντευξη Τύπου ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ξάνθης, Χρήστος Πανόπουλος, από την έδρα της ακριτικής ομάδας. «Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, που έχει ωστόσο τόσα θέματα που απασχολούν την χώρα, να σκεφτεί και να πει για ένα λεπτό μόνο, αν η Ξάνθη πρέπει να υποβιβαστεί και να εξαφανιστεί από τον χάρτη. Όμως, αν γίνει αυτό να γίνει περνώντας, όμως, από κανονικό δικαστήριο.

Αφήνω τον πρωθυπουργό έξω από όλο αυτό και να πω. Δεν είμαι ένοχος. Δεν με ενδιαφέρει να με τιμωρήσουν, αλλά ακόμα έστω και με έναν βαθμό μείον δεν το δέχομαι, γιατί δεν είμαι ένοχος και αν δεν μας δικάσουν και το αφήσουν έτσι είναι σχέδιο να μας εξαφανίσουν. Κανένας Έλληνας δεν το θέλει αυτό. Και πιστεύω πως πρέπει να δικαστούμε κανονικά», συμπλήρωσε ο μεγαλομέτοχος της ακριτικής ομάδας.

O κ. Πανόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) λέγοντας: «Ζητάμε από την Ελληνική Πολιτεία και το Κράτος να μας δικάσει. Πριν μας “εκτελέσουν”. Δεν θέλω να ακούσω για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Η ΕΕΑ δεν είναι μέρος του ποδοσφαίρου, αλλά του Κράτους. Ορίζεται από τον εκάστοτε Yφυπουργό Αθλητισμού. Έρχεται λοιπόν η ΕΕΑ και γνωμοδοτεί και έρχεται το αυτοδιοίκητο να πάρει απόφαση χωρίς να μας δικάσει. Και θα πάμε στην Επιτροπή Εφέσεων με την ελπίδα να μας δικάσει. Κανείς δεν θέλει να μας εκτελέσουν χωρίς να μας δικάσουν».

Σε άλλες τοποθετήσεις του ο κ. Πανόπουλος τόνισε: «Τον κ. Καλπαζίδη δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Ποτέ δεν τον συνάντησα. Μόνο από φωτογραφία τον είδα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εγώ θέλω να δικαστώ με τους νόμους της πατρίδας μου, έστω και αν μας διαλύσουν. Δεν πρόκειται να πάω σε κανένα CAS και ό,τι λέω δεν το παίρνω ποτέ πίσω».

Στην συνέχεια ο κ. Πανόπουλος, αναφερόμενος στην διαμάχη με τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, είπε: «Μας είχε χαρακτηρίσει περιττώματα και πως δεν μπορεί να με βλέπει. Το ίδιο ισχύει και από μέρους μου. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Είναι και θέμα αισθητικής».

Ο κ. Πανόπουλος ανέφερε τελειώνοντας πως νέος προπονητής της Ξάνθης από σήμερα αναλαμβάνει ο Νίκος Καραγεωργίου, αρχικά γι’ αυτά τα επτά εναπομείναντα παιχνίδια των πλέι-άουτ.