Κοινωνία

Κορονοϊός: Καθαρίζονται επιμελώς συρμοί και σταθμοί, διαβεβαιώνει η ΣΤΑΣΥ

Υπογραμμίζει πως τα μέτρα για την προστασία του επιβατικού κοινού και των εργαζομένων είναι αντίστοιχα με των συγκοινωνιακών μέσων στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό εφαρμόζονται επισταμένως σε όλους τους χώρους, τους συρμούς και τους σταθμούς του δικτύου των Σταθερών Συγκοινωνιών, υπογραμμίζει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., συμπληρώνοντας πως αποτελούν κανόνες υγιεινής στον εργασιακό χώρο που προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας και είναι αντίστοιχα με αυτά που λαμβάνονται σε όλα τα μετρό και τα συγκοινωνιακά μέσα της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε:

Όλοι οι σταθμοί του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. καθαρίζονται επιμελώς από συνεργεία καθαρισμού με ειδικά καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα, ενώ δίνεται έμφαση για περισσότερο επιμελημένη καθαριότητα των σημείων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες (κουπαστές, εκδοτικά και ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων κλπ.).

Οι συρμοί, μετά το τέλος της βάρδιας και την απόσυρσή τους στα αμαξοστάσια, καθαρίζονται και απολυμαίνονται με τα προβλεπόμενα προϊόντα, ενώ επίσης δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα σημεία στήριξης των επιβατών (χειρολαβές, πόρτες, κάθετες μπάρες κλπ.).

Σε όλους τους σταθμούς των γραμμών 1, 2 και 3, στα αμαξοστάσια καθώς και στα Κέντρα Ελέγχου και των τριών μέσων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έχουν ήδη αποσταλεί επαρκείς ποσότητες αντισηπτικού υγρού και απολυμαντικών μέσων προς χρήση των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Παράλληλα, έχουν αποσταλεί σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενημερωτικά σημειώματα των ιατρών εργασίας με οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα πρόληψης του κορονoϊού. Σε όλες τις οθόνες των συρμών και των σταθμών έχουν αναρτηθεί οι αντίστοιχες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας προς τους πολίτες.

Το Γραφείο Τύπου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. υπογραμμίζει τέλος τα εξής: «Θέλουμε να επισημαίνουμε πως οι ανεύθυνες τοποθετήσεις κάποιων που υπαινίσσονται ότι πρέπει να κλείσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μόνο σύγχυση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης προκαλούν, την ώρα που όλοι πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στην προσωπική υγιεινή όλων των εργαζομένων και των επιβατών των αστικών συγκοινωνιών».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε σε απάντηση της ανησυχίας που είχε εκφράσει το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) Υποτυπώδη για «υποτυπώδη μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στα μέσα σταθερής τροχιάς».