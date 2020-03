Υγεία - Περιβάλλον

Ακοολογική εκτίμηση και διαχείριση των εμβοών σε νέους

Γράφει ο Εμμανουήλ Καραγιάννης ΜD, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Κλινικής Ωτορινολαρυγγολογίας - Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Metropolitan General.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην παγκόσμια κοινότητα για τη διερεύνηση, κατανόηση και διαχείριση των εμβοών σε παιδιά και ενήλικες. Οι χρόνιες υποκειμενικές εμβοές ειναι μια πρόκληση για τους Ωτορινολαρυγγολόγους δεδομένου ότι έχουμε ένα ευρύ πεδίο από αίτια, αβεβαιότητα όσον αφορά στην, κατά το δυνατόν, άριστη προσέγγιση διαχείρισης των εμβοών και υψηλό ποσοστό από συνυπάρχουσες ψυχοπαθολογίες όπως ανησυχία και κατάθλιψη. Όταν ο πάσχων από εμβοές είναι έφηβος τότε η πρόκληση στο να διαχειριστεί κανείς αυτή την κατάσταση αυξάνεται σημαντικά.

Σαν εμβοές ονομάζουμε την αντίληψη θορύβου στα αυτιά ή στο κεφάλι κατά την απουσία οποιουδήποτε εξωτερικού ηχητικού ερεθίσματος. Ενώ υπάρχουν και οι αντικειμενικές εμβοές που προκαλούνται από αγγειακές ανωμαλίες ή μυϊκούς σπασμούς της υπερώας, η πλειονότητα των εμβοών είναι υποκειμενικές. Οι εμβοές είναι κατά κανόνα ένα σύμπτωμα, παρά μια ασθένεια. Περιστασιακά σχετίζονται με μια ενεργό νόσο όπως π.χ. η νόσος Μeniere ή μια ιογενής λαβυρινθίτιδα, συχνότερα όμως συσχετίζονται με έκθεση σε έντονα ηχητικά ερεθίσματα, απώλεια ακοής και προσωρινή δυσλειτουργία του μέσο ή του εξωτερικού ωτός.

Σε παιδία και σε εφήβους στα συχνότερα αίτια μονίμων ενοχλητικών εμβοών περιλαμβάνονται:

Η έκθεση σε έντονα ηχητικά ερεθίσματα, κατά την ψυχαγωγία (πολύ δυνατή μουσική π.χ.) ή στην εργασία (έντονος θόρυβος από μηχανήματα) Η χρήση χημειοθεραπευτικών ή άλλων ωτοτοξικών φαρμάκων Η αιφνίδια νευροαισθητηριακού τύπου απώλεια ακοής όπως στην ιογενή λαβυρινθίτιδα ή αυτοάνοση νόσο του έσω ωτός

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη εταιρία για τις εμβοές κατά προσέγγιση 50 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιστοιχούν στο 15% του πληθυσμού των ΗΠΑ, πάσχουν από χρόνιες υποκειμενικές εμβοές και από αυτούς στα 20 εκατομμύρια δηλαδή το 6% του πληθυσμού των ΗΠΑ η ύπαρξη εμβοών στα αυτιά τους έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Τα ίδια περίπου ποσοστά (10%), αναφέρει και η Βρετανική εταιρία για τις εμβοές. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες, παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι τα ποσοστά είναι παρόμοια.

Όπως και στους ενήλικες έτσι και τα παιδιά και οι έφηβοι που πάσχουν από εμβοές παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της κατάκλισης (όταν πάνε για ύπνο), όπως επίσης και στο να συγκεντρωθούν σε αυτό που κάνουν. Επίσης, πολύ συχνά τις ενοχλητικές εμβοές συνοδεύουν η ανησυχία και η κατάθλιψη με τη σημαντική διαφορά όμως ότι στους εφήβους συνυπάρχουν και οι ορμονικές και γνωστικές αλλαγές λόγω της ηλικίας τους και αυτό καθιστά τη διαχείριση του προβλήματος πολύ πιο δύσκολη και συγχρόνως μεγαλύτερη πρόκληση.

Το να μην μπορούν να κοιμηθούν σωστά σε συνδυασμό με το πρωινό ξύπνημα για το σχολείο, μπορούν να οδηγήσουν σε στέρηση ύπνου. Αυτή με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε πιο αργή γνωσιακή ανάπτυξη, συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές μνήμης και ανορεξία. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει στα παιδιά και τους εφήβους στη θεραπεία για τις εμβοές να προστεθεί και η θεραπεία συμπεριφοράς με παιδοψυχολόγο ώστε να πετύχουμε ένα σωστό θεραπευτικό πλάνο.

