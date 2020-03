Κοινωνία

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδώρων στη Ζάλτσα (εικόνες)

Το επιβλητικό μοναστήρι στην κορυφή του βράχου, τιμά με την παρουσία του, κάθε χρόνο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός και η Α' Στάση των Χαιρετισμών τελέστηκε την Παρασκευή στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων στην Ζάλτσα της Βοιωτίας, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου και του οικείου Ποιμενάρχη, Σεβ. Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, Γεωργίου.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γεώργιος τέλεσε την Θεία Λειτουργία, ενώ συμπροσευχόμενος παρίστατο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, παρουσία πλήθους κόσμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε αρτοκλασία και ευλογήθηκαν τα κόλλυβα, στη μνήμη του Αγίου ένδοξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου και στο, δια των κολλύβων, θαύματος του Αγίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γεώργιος, στη σύντομη ομιλία του, αναφέρθηκε στη μεγάλη ευλογία όλων των παρισταμένων που βρέθηκαν «πάνω σε αυτόν τον βράχο για να τιμήσουν τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο». Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Μακαριώτατο «γιατί έδωσε ζωή στο συγκεκριμένο Μοναστήρι και κάθε χρόνο το τιμά με την παρουσία του». Ο κ. Γεώργιος αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα, το μεταναστευτικό και το πρόβλημα του κορονοϊού που απασχολούν τον λαό μας, ενώ ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την πρωτοβουλία του να επισκεφθεί την ακριτική Ελλάδα, τονίζοντας πως η αναφορά του «στην ομοψυχία και την ενότητα των Ελλήνων μπροστά στις απειλές» τους δίνει θάρρος να συνεχίσουν.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσε στη Θ. Λειτουργία ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής της Ε.Κ.Υ.Ο. και ιερείς της Ι. Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας.