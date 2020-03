Κόσμος

Κορονοϊός: τα πρώτα κρούσματα στην Βουλγαρία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε εγρήγορση οι υγειονομικές Αρχές της χώρας, που ακόμη αναζητούν τον "ασθενή μηδέν".

Τα δύο πρώτα κρούσματα του κοροναϊού επιβεβαίωσαν το Σάββατο οι Αρχές στη Βουλγαρία, ενώ την Κυριακή ανακοινώθηκαν ακόμη δύο κρούσματα.

Δύο άνδρες από από την βόρεια βουλγαρική πόλη Πλέβεν και δύο γυναίκες από το Γκάμπροβο στην κεντρική Βουλγαρία διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Τοντόρ Κανταρτζίεφ, επικεφαλής του βουλγαρικού Εθνικού Κέντρου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νόσων.

Σε ότι αφορά τους δύο πρώτους ασθενείς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Σαβάτου, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 27 ετών και μια γυναίκα 75 ετών που δεν ταξίδεψαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον κ. Κανταρντίεφ.

Αυτοί οι δύο ασθενείς «δεν έχουν το τυπικό προφίλ: δεν ταξίδεψαν στο εξωτερικό και δεν ήρθαν σε επαφή με άτομα που ταξίδεψαν», δήλωσε ο καθηγητής Βέντσεσλαβ Μουταφτσίσκι, επικεφαλής της εθνικής μονάδας πρόληψης του κορονοϊού, σημειώνοντας ότι οι άνθρωποι με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή υποβάλλονται επίσης σε εξέταση.

«Ακόμη, δεν έχουμε βρει τον ασθενή μηδέν», είπε ο κ. Μουταφτσίσκι.

Την Πέμπτη, οι αρχές είχαν κηρύξει τη Βουλγαρία σε κατάσταση επιδημίας για μια άλλη νόσο, τη γρίπη, και είχαν κλείσει τα σχολεία μέχρι τις 11 Μαρτίου.