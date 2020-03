Life

Η Έιμι Γουάινχαουζ τιμήθηκε από το Music Walk of Fame

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τελετή των αποκαλυπτηρίων πλακέτας με το όνομά της στο Music Walk of Fame, στο Κάμντεν στο βόρειο Λονδίνο.

Θαυμαστές φώναζαν το όνομα της Έιμι Γουάινχαουζ στην τελετή των αποκαλυπτηρίων πλακέτας με το όνομά της στο Music Walk of Fame, στο Κάμντεν στο βόρειο Λονδίνο.

Οι γονείς της τραγουδίστριας, Μιτς και Τζάνις παρευρέθηκαν στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου και έκαναν λόγο για «τεράστια αναγνώριση και προνόμιο».

Το Κάμντεν ήταν η έδρα της Έιμι Γουάινχαουζ και οι θαυμαστές της αποτίουν φόρο τιμής κατά διάστηματα έξω από το πρώην σπίτι της. «Αγαπούσε το Κάμντεν και τώρα είναι αιώνια μέρος της οδού» δήλωσε ο πατέρας της στον Ματ Έβεριτ του BBC 6 Music. «Είναι ένας υπέροχος φόρος τιμής σε εκείνη - αλλά, από την άλλη πλευρά, μας θυμίζει ότι δεν είναι εδώ».

Η Έιμι Γουάινχαουζ πέτυχε διεθνή αναγνώριση το 2006 με το δεύτερο άλμπουμ της «Back to Black», κερδίζοντας πολλά βραβεία Brit και Grammy. Αγωνιζόταν κατά της κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ, η οποία επιδεινώθηκε όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έστρεψαν την προσοχή πάνω της και όταν φυλακίστηκε ο σύζυγος της, Μπλέικ Φίλντερ Σίβιλ με την κατηγορία της επίθεσης και της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λονδίνο, στις 23 Ιουλίου 2011 σε ηλικία. Αιτία θανάτου σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ήταν η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης.