Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 73 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις από το Υπ. Υγείας για τα νέα έκτακτα μέτρα, με εφαρμογή σε όλη την χώρα. Τι θα γίνει με τα σχολεία.

Επτά νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Έτσι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην επικράτεια ανέρχεται σε 73.

Τα έξι από αυτά τα κρούσματα, όπως ανέφερε, σχετίζονται με άλλα ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα και προέκυψαν μετά από ιχνηλάτηση, ενώ το έβδομο δεν έχει σχέση με όσα έχουν ήδη εμφανιστεί και ιχνηλατείται.

Ο κ. Τσιόδρας είπε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και ανέφερε ότι ο υιός εξακολουθεί να μεταδίδεται ταχύτατα καθώς ήδη έχει ανιχνευθεί σε πάνω από 100 χώρες με 106.000 κρούσματα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε δέσμη νέων προληπτικών μέτρων, με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια, που αφορούν στην λειτουργία των ΚΑΠΗ, την διεξαγωγή αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων, την διεξαγωγή συνεδρίων και τις σχολικές εκδρομές. (για να τα δείτε, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Σε ότι αφορά την λειτουργία των σχολείων, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι δεν θα υπάρξει καθολική αναστολή λειτουργίας τους, αλλά ότι θα κλείνουν ανά περίπτωση και μετά από απόφαση του ΕΟΔΥ.