Οικονομία

Κορονοϊός: η ΕΚΤ ζήτησε από υπαλλήλους της να εργαστούν από το σπίτι

Γιατί η ΕΚΤ ζήτησε από την πλειοψηφία των 3.500 υπαλλήλων της να μείνουν στα σπίτια τους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάλεσε σήμερα τους περισσότερους από τους 3.500 υπαλλήλους της να εργαστούν αύριο από το σπίτι τους για να δοκιμάσει πως μπορεί να διαχειριστεί ένα πιθανό κλείσιμο των γραφείων της εξαιτίας του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπός της.

Η ΕΚΤ ακύρωσε τις περισσότερες από τις δημόσιες εκδηλώσεις της αλλά, όπως ανακοίνωσε, η προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Την Πέμπτη η ΕΚΤ αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερα μέτρα στήριξης της οικονομίας για να αντιμετωπίσει της συνέπειες από το ξέσπασμα του κορονοϊού.