Σε Βερολίνο και Βιέννη ο Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με την Καγκελάριο, Μέρκελ και τον Καγκελάριο, Κουρτς.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει το πρωί της Δευτέρας στο Βερολίνο όπου θα έχει συνάντηση με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ. Μαζί με την καγκελάριο, θα συμμετάσχουν με διαδοχικές ομιλίες στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ «Vision & Investment Opportunities».

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει από το Βερολίνο στη Βιέννη όπου θα συναντηθεί με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, την Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Βερολίνο, διαμορφώνεται ως εξής:

Στις 14.00 τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας), αναμένονται οι ομιλίες του πρωθυπουργού και της καγκελαρίου Μέρκελ στο Οικονομικό Φόρουμ.

Στις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγκελα Μέρκελ.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με Γερμανούς επενδυτές και στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) θα συμμετάσχει σε πάνελ διαλόγου που διοργανώνει το German Council on Foreign Relations.

Το πρόγραμμα την Τρίτη 10 Μαρτίου διαμορφώνεται ως εξής:

Στις 08.00 τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδας) στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πρωινό εργασίας με θεσμικούς φορείς της γερμανικής οικονομίας.

Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, όπου στις 15.40 τοπική ώρα (16.40 ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν στο Βερολίνο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης Γιώργος Κουμουτσάκος, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού αρμόδιος για θέματα ΕΕ και ΗΠΑ Θανάσης Μπακόλας.

Πέρα από τον πρωθυπουργό και τους κ. Γεωργιάδη και Φραγκογιάννη, στο Οικονομικό Φόρουμ θα μιλήσουν από την πλευρά της κυβέρνησης ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας και Εμπορίου, Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γεράσιμος Θωμάς, και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου. Θα συμμετέχει επίσης ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Νίκος Μαντζούφας.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται αύριο στο Βερολίνο και θα φιλοξενηθεί στο «Μέγαρο της Γερμανικής Οικονομίας - Haus der Deutschen Wirtschaft». Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχουν προγραμματιστεί πάνω από 40 B2B συναντήσεις.

Τη διεξαγωγή του Φόρουμ αποφάσισαν ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, πέρυσι στο Βερολίνο, ενώ η διοργάνωση υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών, τελώντας υπό την εποπτεία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, Αδωνι Γεωργιάδη και του Ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, Πέτερ Αλτμάιερ.

Την ευθύνη υλοποίησης του Φόρουμ ανέλαβε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK e.V.) και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων (BDI e.V.).