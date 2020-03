Κόσμος

ΕΕ: “εθελόντριες” χώρες θα υποδεχθούν ανήλικους πρόσφυγες από την Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Βερολίνου δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ώρες προτού αφιχθεί στις Βρυξέλλες ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν...

Μια συμμαχία «εθελοντριών» χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να προχωρήσει στην αναδοχή έως και 1.500 ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίοι βρίσκονται σε νησιά της Ελλάδας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γερμανίας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Η ανακοίνωση του Βερολίνου δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ώρες προτού αφιχθεί στις Βρυξέλλες ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για συνομιλίες με αξιωματούχους της ΕΕ όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας.

«Διεξάγεται διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές τις ημέρες με θέμα μια ανθρωπιστική λύση», για «να οργανωθεί η αναδοχή των παιδιών αυτών στο πλαίσιο μιας ‘συμμαχίας εθελοντριών’» χωρών, εξήγησε η γερμανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, χωρίς να κατονομάσει τις χώρες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε αυτήν.

«Θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα» για να αντιμετωπιστεί η «δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση για 1.000 ως 1.500 παιδιά που βρίσκονται στα νησιά» του Αιγαίου, πρόσθεσε η κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού» της Άγγελας Μέρκελ — αποτελείται από τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) — στην ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση των ηγετικών ομάδων των κομμάτων που την αποτελούν το βράδυ χθες Κυριακή. «Πρόκειται για παιδιά τα οποία τα οποία εξαιτίας του ότι ασθενούν έχουν επειγόντως ανάγκη ιατρικές περιποιήσεις, καθώς και για ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών, στην πλειονότητά τους κορίτσια», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Τα κόμματα της αριστεράς στη Γερμανία ασκούν πίεση εδώ και πολλές ημέρες προκειμένου η Ευρώπη, ειδικά το Βερολίνο, να αναλάβει την αναδοχή παιδιών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα ή προσπαθούν να μπουν στην ελληνική επικράτεια στα σύνορα Τουρκίας - Ελλάδας, μετά την μετάδοση πληροφοριών στη χώρα σχετικά με την επισφαλή κατάσταση πολλών ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών.

Ορισμένα στελέχη της συντηρητικής παράταξης της Μέρκελ εξέφρασαν ωστόσο έντονες επιφυλάξεις τις τελευταίες ημέρες, εκφράζοντας την ανησυχία πως αυτό θα στείλει το λάθος «σήμα» στους μετανάστες, δηλαδή, όπως υποστήριξαν, ότι είναι και πάλι ευπρόσδεκτοι στη χώρα. Η Γερμανία υποδέχθηκε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2015, γεγονός που προκάλεσε πολιτική αναταραχή κι αποδυνάμωσε την καγκελάριο Μέρκελ, δίνοντας ώθηση στην άκρα δεξιά.

Χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα Τουρκίας - Ελλάδας αφότου ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε την 29η Φεβρουαρίου πως παύει να τηρεί τη συμφωνία που είχε κλείσει τον Μάρτιο του 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προέβλεπε ότι οι πρόσφυγες, κυρίως οι Σύροι πρόσφυγες, θα παρέμεναν στην τουρκική επικράτεια με αντάλλαγμα οικονομική βοήθεια από τις Βρυξέλλες στην Άγκυρα. Οι αρχές της Ελλάδας ανακοίνωσαν ότι πάνω από 1.700 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φθάσει στα ελληνικά νησιά, ανάμεσά τους πολλοί ανήλικοι, που προστέθηκαν στους 38.000 που είναι ήδη παρόντες σε κέντρα υποδοχής με μεγάλο πρόβλημα υπερπληθυσμού. Η κατάσταση θυμίζει σε πολλούς στην Ευρώπη την κρίση του 2015.

Ο Ερντογάν πάντως φάνηκε να στέλνει σινιάλο κατευνασμού, διατάσσοντας την τουρκική ακτοφυλακή να εμποδίζει τις αποπλεύσεις πλεούμενων με μετανάστες. Ανακοίνωσε επίσης χθες ότι θα ταξιδέψει σήμερα στο Βέλγιο για να συζητήσει το μεταναστευτικό ζήτημα με αξιωματούχους της ΕΕ, μερικές ώρες αφού απαίτησε η Ελλάδα να «ανοίξει τις πόρτες» της στους μετανάστες.