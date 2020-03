Οικονομία

Moody’s: πτωτική αναθεώρηση για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας

Η παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού οδηγεί σε ταυτόχρονα σοκ προσφοράς και ζήτησης, αναφέρει ο Moody's.

Σε πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας φέτος προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, επισημαίνοντας ότι ο κορονοϊός θα πλήξει την οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Στο βασικό σενάριό του, μίας σημαντικής παγκόσμιας αποδιάρθρωσης, ο οίκος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για το σύνολο των οικονομιών της G-20 το 2020 έναντι 2,4% που προέβλεπε πριν από τρεις εβδομάδες (16 Φεβρουαρίου), ενώ για την Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 0,7% και 1,5% έναντι 1,2% και 1,7%, αντίστοιχα. Για την Ιταλία, ο οίκος εκτιμά ότι η οικονομία της βρίσκεται ήδη σε ύφεση, καθώς θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι συρρικνώθηκε στο πρώτο τρίμηνο φέτος μετά τη συρρίκνωσή της κατά 0,3% στο τέταρτο τρίμηνο του 2019. Για το 2021, το βασικό σενάριο προβλέπει ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας - στο 2,8% για τη G-20, στο 1,5% για την Ευρωζώνη και στο 1,9% για τις ΗΠΑ.

Η υπόθεση που κάνει ο οίκος στο βασικό σενάριό του είναι ότι οι παγκόσμιες προσπάθειες ανάσχεσης της εξάπλωσης του ιού και, ίσως, ο πιο ζεστός καιρός στο Βόρειο Ημισφαίριο την άνοιξη και το καλοκαίρι θα επιτρέψουν στην οικονομική δραστηριότητα να ανακάμψει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά με την εξέλιξη του κοροναϊού, ο Moody's έχει καταρτίσει και ένα δυσμενέστερο σενάριο, το οποίο αφορά μία εκτεταμένη και παρατεταμένη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Στο σενάριο αυτό, ο ρυθμός ανάπτυξης της G-20 συνολικά περιορίζεται στο 1,4%, της Ευρωζώνης στο 0,4% και των ΗΠΑ στο 0,9%, ενώ προβλέπεται και στην περίπτωση αυτή ανάκαμψή του για το 2021 - στο 2,7% για τη G-20, στο 1,4% για την Ευρωζώνη και το 1,8% για τις ΗΠΑ.

«Η παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού οδηγεί σε ταυτόχρονα σοκ προσφοράς και ζήτησης. Αναμένουμε τα σοκ αυτά να επιβραδύνουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στο πρώτο εξάμηνο του έτους», αναφέρει ο Moody's. «Η πλήρης έκταση του οικονομικού κόστους θα είναι αβέβαιη για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο φόβος της μετάδοσης θα μειώσει την καταναλωτική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Όσο περισσότερο χρόνο χρειασθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για να επανέλθουν στην κανονική δραστηριότητά τους, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος», προσθέτει.

O Moody's αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι μίας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, σημειώνοντας ότι «όσο περισσότερο χρόνο επηρεασθεί η οικονομική δραστηριότητα από την έξαρση του ιού, τόσο περισσότερο θα κυριαρχεί το σοκ ζήτησης και θα οδηγεί σε υφεσιακές δυναμικές». Για τα μέτρα που λαμβάνουν ή ετοιμάζονται να λάβουν οι χώρες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό, ο οίκος αναφέρει ότι θα περιορίσουν τη ζημιά. «Τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής θα βοηθήσουν να περιορισθεί η ζημιά στις επιμέρους οικονομίες. Οι ανακοινώσεις από τις δημοσιονομικές Αρχές, τις κεντρικές τράπεζες και του διεθνείς οργανισμούς έως τώρα υποδηλώνουν ότι η αντίδραση της πολιτικής θα είναι πιθανόν ισχυρή στις επηρεαζόμενες χώρες», σημειώνει.