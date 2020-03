Οικονομία

Επίθεση Αχτσιόγλου στην ΝΔ για απλήρωτες συντάξεις

Μία ακόμη έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ και ο κ. Βρούτσης αυξάνουν κατά δεκάδες χιλιάδες τις απλήρωτες συντάξεις», δήλωσε Έφη Αχτσιόγλου.

Ειδικότερα αναφέρει πως «μόνο για το διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2019 είχαν αυξηθεί κατά 30.000 οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για κύριες και επικουρικές συντάξεις». Προσθέτει ότι «ο ίδιος ρυθμός συσσώρευσης εκκρεμοτήτων διατηρείται και τους πρώτους μήνες του 2020, σύμφωνα με την εικόνα από τις υπηρεσίες των ταμείων, με αποτέλεσμα πλέον η αύξηση των απλήρωτων συντάξεων επί διακυβέρνησης ΝΔ να προσεγγίζει τις 50.000».

Η κ. Αχτσιόγλου σχολιάζει ότι πρέπει «να καταλάβει κάποια στιγμή ο κ. Βρούτσης ότι τα προβλήματα που δημιουργεί είναι πολύ μεγαλύτερα από τις επικοινωνιακές φούσκες με τις οποίες μονίμως ασχολείται».