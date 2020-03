Κοινωνία

Παρέσυρε με το αυτοκίνητο του την ποδηλάτισσα πρώην σύντροφο του

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στη σύλληψη 49χρονου Έλληνα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, ο οποίος παρέσυρε σκόπιμα με το όχημα του 51χρονη ποδηλάτισσα το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η 51χρονη γυναίκα, η οποία είναι πρώην σύντροφός του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο 49χρονος χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πιερίας και να συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το όχημα που οδηγούσε κατασχέθηκε και παραγγέλθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, όπου τον παρέπεμψε στον Ανακριτή και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.