Οικονομία

Κορονοϊός: Πρωτοβουλία Βρούτση για τηλεργασία και ευέλικτο ωράριο

Τα μέτρα του Υπ. Εργασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάσχεση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κορονοϊού.

Πρωτοβουλία με μία σειρά συνεκτικών παρεμβάσεων αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδιος φορέας προάσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων, στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάσχεση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

- Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να οργανώνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το χρόνο εργασίας στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες, που θέτει το φαινόμενο της διάδοσης του κορονοϊού και στη χώρα μας.

«Ενδεικτικά, με τον τρόπο αυτό, διευκολύνουμε εργαζόμενους και εργοδότες να προκρίνουν σχήματα σταδιακής πρόσβασης και προσέλευσης στους χώρους εργασίας για την αποφυγή συνωστισμού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν την ενδεχόμενη απουσία εργαζομένων, λόγω προληπτικών μέτρων ή για λόγους φροντίδας παιδιών σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θίγονται οι υφιστάμενες προστατευτικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης υπερεργασίας, υπερωριών, εργασίας κατά βάρδιες, ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, κ.λπ.» διευκρινίζει το Υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, για όσο χρόνο εφαρμόζεται το ανωτέρω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτικά κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

- Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του κορονοϊού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως θεσμοθετημένης υποχρέωσης των εργοδοτών να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, παρέχεται η δυνατότητα να προχωρούν σε σχήματα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασίας), στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.). Και σε αυτήν την περίπτωση διευκολύνονται οι εργαζόμενοι με παράλληλα καθήκοντα φροντίδας παιδιών.

- Αναστέλλεται για τρεις μήνες, έως την 30ή Ιουνίου του 2020, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθμισης, οι οποίες είναι πληρωτέες, έως την 31η Μαρτίου 2020, στους κλάδους και περιοχές (ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περιφερειακή ενότητα), για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερο από 10 ημέρες.