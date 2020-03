Κόσμος

Κορονοϊός: Σε “καραντίνα” ολόκληρη η Ιταλία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ιταλία. Ολόκληρη η χώρα μπαίνει σε “καραντίνα” από την Τρίτη. Αυξάνονται δραματικά οι νεκροί.

Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε, το βράδυ της Δευτέρας, ότι τα μέτρα περιορισμού που ισχύουν στην Λομβαρδία, στο Βένετο και στην Εμίλια Ρομάνια, στο εξής θα εφαρμόζονται σε όλη την χώρα.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο αυτό ονομάζεται “εγώ μένω σπίτι”», πρόσθεσε.

«Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες», είπε ο Τζουζέπε Κόντε.

Τα νέα μέτρα θα μπουν σε ισχύ από την Τρίτη.

Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, παράλληλα, τόνισε: «Πρέπει να παρέμβουμε για να προστατέψουμε τους ασθενέστερους και πιο ευάλωτους πολίτες», ενώ εξήγησε ότι σταματά και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Μέχρι τις 3 Απριλίου, τέλος, θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια της χώρας.

97 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η επιδημία του κορονοϊού στην Ιταλία, όπου το τελευταίο 24ωρο βρήκαν τον θάνατο 97 άνθρωποι, ενώ διαγνώστηκαν 1.598 νέοι ασθενείς.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό 7.985 πολίτες. Την ίδια ώρα, 724 είναι οι ασθενείς που έχουν ιαθεί.