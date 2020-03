Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 89 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκαν πέντε νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας. Πώς είναι η κατάσταση του 66χρονου στο Ρίο.

Πέντε νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας επιβεβαίωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για τέσσερις ανθρώπους που είχαν στενές επαφές με ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα και ακόμα ένα κρούσμα, εισαγόμενο περιστατικό από το Λονδίνο.

Το σύνολο των προσβληθέντων από τον νέο κορονοϊό στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον σε 89.

Όσον αφορά στην κατάσταση του 66χρονου ασθενούς, που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά και είναι κρίσιμη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Εν τω μεταξύ ενημερώνεται συνεχώς η λίστα με τις σχολικές μονάδες, οι οποίες κλείνουν για προληπτικούς λόγους, μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας.

Το υπουργείο Παιδείας συνιστά στους πολίτες, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν συνεχώς και της διαρκούς επικαιροποίησης των μέτρων που λαμβάνονται προληπτικά για τον κορονοϊό, να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του, www.minedu.gov.gr, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά.

Το υπουργείο ανανέωσε το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2020 τη λίστα των σχολείων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Δείτε τη νέα λίστα ΕΔΩ