Γεωργιάδης: έρχεται σχέδιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις επόμενες ημέρες, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με την ανεύρεση των κεφαλαίων κίνησης που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις του κορονοϊου.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3 και υπογράμμισε ότι δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται ο κόσμος. «Δεν θα μας νικήσει ο κορονοϊός. Θα το ξεπεράσουμε. Είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα και θα βρούμε πανευρωπαϊκές λύσεις» όπως συμπλήρωσε.

Αναλυτικά, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιπτώσεις του κορονοϊού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως, είχαν υποεκτιμηθεί. Τώρα η παγκόσμια κοινότητα φαίνεται να «ξυπνάει» και να βλέπει ότι εδώ υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Πέρα από το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε, χθες, από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταστρώνει ήδη σχέδιο ώστε τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσουμε πως θα μπορέσουμε να βρούμε κεφάλαιο κίνησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό. Δεν πρέπει να μας πιάσει πανικός. Δεν θα μας νικήσει ο κορονοϊός. Θα το ξεπεράσουμε. Είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα και θα βρούμε πανευρωπαϊκές λύσεις».

Οι τιμές καυσίμων

«Η μείωση των τιμών του πετρελαίου πρέπει να περάσει στον καταναλωτή» υπογράμμισε ο υπουργός και συνέχισε: «Υπάρχει ήδη μια μείωση περίπου 5% στη βενζίνη, 7% στο diesel και 10% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι η μείωση που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Θέλει κάποιες μέρες για να περάσει αυτή η μείωση και στους Έλληνες καταναλωτές. Θα περάσει γιατί αν δεν περάσει θα βάλουμε αυστηρά πρόστιμα».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη της επένδυσης στην Κασσιόπη ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι: «Ο επενδυτής έχει κάνει την αίτηση στο Υπουργείο Υποδομών για να βγάλει τη υψομετρική μελέτη, αυτή που δεν έβγαζε ο Δήμαρχος. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα, θα βγει η υψομετρική μελέτη, άρα θεωρητικά την επόμενη εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσει η επένδυση στην Κασσιόπη».

Για το Ελληνογερμανικό Φόρουμ στο Βερολίνο ο υπουργός είπε: «Το Φόρουμ πήγε εξαιρετικά καλά. Παρά τον κορωνοϊό η συμμετοχή ήταν αθρόα. Υπεγράφη συμφωνία για τη ΔΕΗ και είχαμε δυο - τρεις εταιρίες που υπέγραψαν επιτόπου μεταξύ τους συμφωνίες. Το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο, αλλά το κυριότερο, η στήριξη της Γερμανίδας καγκελαρίου, κ. Μέρκελ στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό ήταν πρωτοφανής».

«Η κ. Μέρκελ πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ των ελληνικών θέσεων, δηλώνοντας ότι στηρίζει απόλυτα την Ελλάδα στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα σύνορά της και τα σύνορα της Ευρώπης. Αρνήθηκε, επίσης, να δει τον κ. Ερντογάν κατ΄ιδίαν. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική που άσκησε ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση έχει αποδώσει. Για πρώτη φορά η Ευρώπη βλέπει ότι έχει απέναντί της μια κυβέρνηση απολύτως αποφασισμένη και έναν λαό απολύτως ενωμένο».