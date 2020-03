Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: σοκάρει η κατάθεση της βιοχημικού της ΕΛΑΣ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων εμφανίστηκε μετά την έναρξη της δίκης και μονολογώντας, με αποτέλεσμα η Πρόεδρος να διατάξει την απομάκρυνση του.

Έναν χώρο γεμάτο κηλίδες αίματος της Ελένης Τοπαλούδη βρήκε στο εξοχικό του Ροδίτη κατηγορούμενου, όπου κατά τη δικογραφία βασανίστηκε και βιάστηκε πριν πεταχτεί ζωντανή στη θάλασσα η φοιτήτρια, η βιοχημικός της ΕΛΑΣ που κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η αστυνομικός Σοφία Γκούγκουρα που κατέθεσε στη δίκη των δύο κατηγορουμένων, είχε διενεργήσει τον έλεγχο από τον οποίο ανιχνεύθηκε κρίσιμο γενετικό υλικό της φοιτήτριας αλλά και των κατηγορουμένων στην υπόθεση, του 23χρονου Ροδίτη και του 21χρονου αλβανικής καταγωγής συγκατηγορουμένου του.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα ευρήματα τόσο στο εξοχικό της οικογένειας τού 23χρονου, όπου βασανίστηκε και βιάστηκε η Τοπαλούδη, όσο και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δύο κατηγορούμενοι το επίμαχο βράδυ.

Η μάρτυρας κατέθεσε στο δικαστήριο ότι είχαν βρεθεί κηλίδες αίματος τής φοιτήτριας σχεδόν σε όλα τα δωμάτια του εξοχικού, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αίμα είχε ακόμη και το ταβάνι του υπνοδωματίου και του μπάνιου.

Είπε επίσης πως και στο αυτοκίνητο του 23χρονου, εντοπίστηκε αίμα της φοιτήτριας, την οποία σύμφωνα με τη δικογραφία οι δύο κατηγορούμενοι είχαν οδηγήσει σε απόκρημνη περιοχή και την είχαν πετάξει ζωντανή στη θάλασσα.

Πλην των «επαρκών δειγμάτων», όμως, η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε «λανθάνοντα δείγματα», υλικό δηλαδή -όπως εξήγησε στο δικαστήριο- που αφορά αίμα το οποίο είχε σκουπιστεί, γεγονός που δηλώνει ότι επιχειρήθηκε να καθαριστεί ο χώρος.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος εισαγγελέα – μάρτυρος

-Εισαγγελέας: Λανθάνον αίμα στο ταβάνι; Δηλαδή, προσπάθησαν να καθαρίσουν και εκεί;

-Μάρτυρας: Ναι, προφανώς. Και στο ταβάνι ήταν ένα πολύ θετικό δείγμα.

-Εισαγγελέας: Έχω δει διάφορες κηλίδες αίματος στο χώρο μέσα από τη δικογραφία….

-Μάρτυρας: Αυτό είναι το ορατό αίμα δια γυμνού οφθαλμού….

-Εισαγγελέας: Όλο το σπίτι είναι χώρος μαρτυρίου έχω δει διάφορες κηλίδες....

Η βιοχημικός της Αστυνομίας τόνισε ότι από τα ευρήματα που είχαν συλλεχθεί στην παραλία που εντοπίστηκε η Τοπαλούδη δεν προέκυψαν σημαντικά στοιχεία καθώς ήταν επί πολλές ώρες εκτεθειμένα στο νερό. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το ηλεκτρικό σίδερο με το οποίο, κατά τη δικογραφία, χτυπήθηκε στο κεφάλι η φοιτήτρια, και το οποίο βρέθηκε μέσα στη θάλασσα και έτσι «δεν απέδωσε κανέναν γενετικό τύπο».

Ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής Αλέξης Κούγιας, με αφορμή όσα κατέθεσε η αστυνομικός, επανέλαβε στο δικαστήριο ότι η 19χρονη φοιτήτρια αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή και αυτή ήταν η αιτία της ανθρωποκτονίας σε βάρος της. Όπως τόνισε ο συνήγορος τής οικογένειας Τοπαλούδη, στο εξοχικό έγινε «άγριο κυνηγητό μέσα και αυτό αποδεικνύεται από τις διάσπαρτες κηλίδες μέσα στο χώρο».

Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα απόντος του 23χρονου κατηγορούμενου ο οποίος εμφανίστηκε στην συνέχεια ξυπόλυτος και μονολογώντας, με αποτέλεσμα η πρόεδρος να διατάξει την απομάκρυνση του από την αίθουσα.