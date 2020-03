Υγεία - Περιβάλλον

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το κρούσμα με αφρικανική πανώλη των χοίρων

Τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της μετάδοσης του νοσήματος, η “ζώνη προστασίας” και οι “ζώνες επιτήρησης”.

Κανένα άλλο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων, εκτός από το πρώτο που επιβεβαιώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου, σε οικόσιτη εκμετάλλευση στη Βισαλτία Σερρών, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

«Στο πλαίσιο της ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης του νοσήματος, μέχρι σήμερα, εκτός του ενός κρούσματος, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των δειγμάτων από θηρευθέντες ή νεκρούς αγριόχοιρους, από ζώντες χοίρους προς σφαγή ή νεκρούς χοίρους εκμεταλλεύσεων ήταν αρνητικά» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται, ως ζώνη προστασίας γύρω από το κρούσμα στην Ελλάδα έχει οριστεί ο Δήμος Βισαλτίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ενώ ως ζώνες επιτήρησης ορίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών οι Δήμοι Ηράκλειας, Σερρών, Αμφίπολης, Εμμανουήλ Παππά και Νέας Ζίχνης και στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης οι Δήμοι Λαγκαδά και Βόλβης.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας για την αποτροπή της μετάδοσης του νοσήματος, οι κάτοχοι όχι μόνον των συστηματικών εκτροφών αλλά και εκείνοι των οικόσιτων χοίρων (χοίρων που διατηρούνται σε αυλές) υποχρεούνται να λαμβάνουν κωδικό εκμετάλλευσης και όλοι οι εκτρεφόμενοι χοίροι πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη σήμανση και την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με παρέκκλιση που ζητήθηκε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια από το ΥΠ.Α.Α.Τ., η οποία έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται η έξοδος χοίρων για άμεση σφαγή από τις εκτροφές που εδρεύουν εντός των Ζωνών Επιτήρησης στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, αφού ολοκληρωθούν οι κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που προβλέπονται και εφόσον τα αποτελέσματα αυτών το επιτρέπουν. Το κρέας των σφάγιων των χοίρων από τις προαναφερόμενες εκτροφές θα φέρει ειδικό σήμα καταλληλότητας, με τη φράση «μόνο για την Ελλάδα» και τον κωδικό έγκρισης του Σφαγείου.