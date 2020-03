Κόσμος

Κορονοϊός: “Λουκέτο” στο Νοσοκομείο Λευκωσίας - Πρώτο κρούσμα στα Κατεχόμενα

Εξετάζονται δείγματα από εκατοντάδες εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Πως "μεταδόθηκε" ο ιός. Οργή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Κλειστό θα παραμείνει το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για 48 ώρες, μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού που αφορά επαγγελματία υγείας του νοσοκομείου. Στις εισόδους υπάρχουν ταμπέλες που ενημερώνουν για τα μέτρα, ενώ ειδικά συνεργεία προχωρούν σε απολύμανση των χώρων.

Πάντως, όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, πλην αυτού της καρδιοχειρουργικής κλινικής, βρίσκεται στις θέσεις του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα σε 152 δείγματα που ελήφθησαν από προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο ήρθε σε επαφή με τον γιατρό που έχει νοσήσει από κορονοϊό.

Όπως εξήγησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Λεωνίδας Φυλακτού, εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), τα αποτελέσματα θα βγαίνουν σταδιακά και θα ανακοινώνονται επίσημα από το υπουργείο Υγείας. Τόνισε, επίσης, πως βρίσκεται σε στενή επαφή με τα μέλη της διακοινοτικής επιτροπής υγείας και πως ενημερώθηκε, επισήμως, το πρωί για το πρώτο κρούσμα στα Κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος γιατρός έφθασε στην Κύπρο, στις 3 Μαρτίου, από τη Βρετανία και χθες επικοινώνησε με ιατρικούς λειτουργούς, αναφερόμενος σε κάποια συμπτώματα που εμφάνισε. Έπειτα από εξέταση, επιβεβαιώθηκε πως είναι θετικός στον ιό.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος χαρακτήρισε ως απαράδεκτο τον οποιονδήποτε διασυρμό ασθενή, που έτυχε να είναι επαγγελματίας υγείας, ο οποίος με επαγγελματική ευσυνειδησία και επιστημονική γνώση και αξιοπρέπεια ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή φροντίζοντας τους ασθενείς του, και διαβεβαίωσε ότι ο γιατρός είχε τηρήσει όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Μάλιστα, επεσήμανε πως «ο κανιβαλισμός πρέπει επιτέλους να σταματήσει και να επικεντρωθούμε όλοι στις προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης του ιού» καθώς και πως «ύψιστες προτεραιότητες αποτελούν η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας, όπως επίσης και η μέγιστη προσοχή στην προσπάθεια αναχαίτισης της διασποράς του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2, που πλέον βρίσκεται εντός των πυλών, με την επιβεβαίωση των δύο πρώτων κρουσμάτων στην Κύπρο».

«Τα μέτρα που έχει αποφασίσει κι έχει λάβει η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, είναι προς την ορθή κατεύθυνση και τα πρωτόκολλα για τη διαχείριση των στενών επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, πρέπει να τηρηθούν και να εφαρμοστούν αυστηρά», ανέφερε, ενώ τόνισε τη σημαντικότητα άσκησης του θεσμικού του ρόλου, ως προς την αναχαίτιση του αχρείαστου πανικού, αλλά ταυτόχρονα και της άδικης και ατεκμηρίωτης στοχοποίησης ασθενών ευρύτερα.