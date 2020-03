Κόσμος

“Φωτιές” άναψε στη Βουλγαρία η δημιουργία δομής μεταναστών στις Σέρρες

Ο Βούλγαρος Υπ. Άμυνας υποστήριξε μάλιστα ότι «ο στρατός είναι έτοιμος να αντιδράσει».

Η Βουλγαρία είναι αντίθετη στα σχέδια της Ελλάδας να δημιουργήσει μία νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, στις Σέρρες, μια «παράλογη» πρόταση, όπως την χαρακτήρισε ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας, Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ.

«Μία δομή παράνομων μεταναστών στην ελληνική πλευρά, κοντά στα σύνορά μας, δημιουργεί συνθήκες όξυνσης της έντασης. Είναι παράλογο και δεν είναι μια κίνηση καλής γειτονίας», έγραψε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Καρακατσάνοφ.

«Ο στρατός της Βουλγαρίας είναι έτοιμος να αντιδράσει. Εγγυώμαι ότι δεν θα αφήσω ένα νέο κύμα μεταναστών να κατευθυνθεί προς τη χώρα μας», υπογράμμισε ο Βούλγαρος Υπουργός.

Η Σόφια έχει εγείρει από το 2016 έναν φράκτη κατά μήκος των συνόρων της με την Τουρκία, μήκους 259 χιλιομέτρων. Εξάλλου ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, Μπόικο Μπορίσοφ, έχει προτείνει την εγκατάσταση των μεταναστών σε ένα κέντρο εκτός του εδάφους της ΕΕ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους.