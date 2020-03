Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μάθημα και στις διακοπές του Πάσχα – Πιθανή η ακύρωση των παρελάσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Υπ. Παιδείας για τους τρόπους κάλυψης των χαμένων διδακτικών ωρών. Τι θα γίνει με τις εξεταστικές στα Πανεπιστήμια και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν η Υπουργός Παιδείας. Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως αναφορικά με το κλείσιμο όλων των σχολείων σε όλη την χώρα για 14 ημέρες, «σήμερα δράσαμε προληπτικά για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειες μας, όλη την κοινωνία. Στόχος ήταν να περιορίσουμε δραστικά την εξάπλωση του ιού».

«Αν ένα μήνυμα πρέπει να μείνει από την σημερινή απόφαση της Κυβέρνησης είναι η πρόληψη. Βάλαμε πάνω από όλα την πρόληψη για να προστατεύσουμε την ελληνική οικογένεια», προσέθεσε.

Όπως είπε η Υπ. Παιδείας, «δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το διδακτικό έτος. Θα ολοκληρωθεί κανονικά η σχολική χρονιά, δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι μαθητές και οι φοιτητές μας».

«Θα αναπροσαρμόσουμε τις διδακτικές ώρες από 45 σε 35 λεπτά και θα καταργήσουμε τους περιπάτους, που είναι δύο ανά μήνα για κάθε σχολείο», είπε αναφερόμενη στους τρόπους αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών.

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία που είναι ήδη κλειστά και επομένως τα μαθήματα εκεί θα χαθούν για περισσότερες ημέρες, η κ. Κεραμέως είπε ότι «θα εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο να γίνουν μαθήματα σε ημέρες των διακοπών για το Πάσχα», ενώ επεσήμανε ότι «εφόσον παραταθούν τα μέτρα, δεν αποκλείεται και η παράταση του διδακτικού έτους», το οποίο πάντως τόνισε ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά.

«Μελετάται ακόμη και η πιθανότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση», σημείωσε η Υπ. Παιδείας, σχολιάζοντας τους φόβους φοιτητών για απώλεια των εξεταστικών, ίσως και του διδακτικού έτους.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες πρόληψης που ισχύουν για όλους, τονίζοντας ότι δεν σημαίνει πως επειδή τα σχολεία είναι κλειστά θα πρέπει τα παιδιά να βρίσκονται σε καφετέριες ή σε πάρτι, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να τηρούν σχολαστικά τα μέσα προσωπικής υγιεινής για την προστασία των ίδιων, των γονέων και των παππούδων τους.

Σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων, η κ. Κεραμέως ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην γίνουν φέτος οι μαθητικές παρελάσεις για την 25η Μαρτίου, σημειώνοντας ότι όλα τα σενάρια μελετώνται από την Κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που έχει ανακύψει με την Θεία Κοινωνία, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος συνάδει με το πνεύμα της λήψης προληπτικών μέτρων σε ό,τι αφορά την παρουσία πιστών σε Ιερούς Ναούς, ενώ σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μετάδοσης του κορονοϊού από την Θεία Μετάληψη, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι οποίοι είναι και οι επιστημονικώς αρμόδιοι, η μετάδοση της νόσου γίνεται και από το σάλιο.

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα, με παρέμβαση της Νίκης Κεραμέως διευθετήθηκε το θέμα που ανέκυψε με τα φροντιστήρια, για τα οποία αρχικά δεν είχε γίνει αναφορά.

Το πρωί της Παρασκευής, ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 89, καθώς και ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του 66χρονου που νοσηλεύεται στην Εντατική, του Νοσοκομείου του Ρίου.