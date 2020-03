Αθλητικά

Ο Γιάννης Μώραλης στον ΑΝΤ1 για τον Μαρινάκη, τον κορονοϊό και τα μέτρα στον Πειραιά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Δήμαρχος Πειραιά και Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα μέτρα που λαμβάνονται στην πόλη και τον επικείμενο αγώνα με την Γουλβς.