Σύνοδος Κορυφής: οι αποφάσεις για τον κορονοϊό

Ποιά μέτρα προέταξαν οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών, που συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα κάνει ότι είναι αναγκαίο», από το να επιτρέψει τη χορήγηση κρατικής βοήθειας στις εταιρείες μέχρι και την ίδρυση ενός ειδικού επενδυτικού Ταμείου για την παροχή ρευστότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία του νέου κορονοϊού, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών απόψε.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αναγκαία εργαλεία», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη βιντεοδιάσκεψη των 27 ηγετών ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι θα χρησιμοποιηθούν «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» για να στηριχθούν οι οικονομίες που θα πληγούν από την επιδημία.

Μεταξύ των μέτρων που θα ληφθούν, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε τις κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, την ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή ακόμη και η ίδρυση ενός ειδικού ταμείου, του αποκαλούμενου «corona-fund», ύψους 25 δισεκ. ευρώ, για επενδύσεις αναθέρμανσης της οικονομίας βραχυπρόθεσμα. Όπως είπε, θα ζητήσει επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέσει 7,5 δισεκ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία. «Πρέπει να δράσουμε σε μακροοικονομικό επίπεδο εναντίον της κρίσης του κορονοϊού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι προτεραιότητες της Ευρώπης είναι τέσσερις, είπε ο Σαρλ Μισέλ:

ο περιορισμός της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, με τη λήψη αναλογικών μέτρων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών. Ειδικά για τους συνοριακούς ελέγχους, η Κομισιόν θα διεξάγει καθημερινές τηλεδιασκέψεις με τους αρμόδιους υπουργούς. η αποφυγή ελλείψεων στον ιατρικό εξοπλισμό. η χρηματοδότηση και ο συντονισμός της έρευνας και η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, σε συνεργασία με το Eurogroup και πιθανώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ.

Τι ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε μέσα και προσωπικό. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα της ανάληψης οικονομικών μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας που πλήττεται.

Το κόστος των μέτρων αυτών, τόνισε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να εξαιρεθεί από τους δημοσιονομικούς στόχους των κρατών-μελών, όπως προβλέπονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, όπως η Ελλάδα. «Είναι απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο χρειαζόμαστε δημοσιονομικό χώρο για να προστατέψουμε όσους πλήττονται», τόνισε εμφατικά.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προμήθεια ειδών προστασίας (π.χ. μάσκες) και αντιμετώπισης (π.χ. αναπνευστήρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και μετά την κατανομή τους ανάλογα με τις ανάγκες στα κράτη-μέλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται.