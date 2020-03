Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: τα εθνικά σύνορα φυλάσσονται με σθένος

Oι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καταγράψει γεγονότα παραβίασης εθνικού εδάφους στον Έβρο από στρατιωτικό προσωπικό της Τουρκίας, δηλώνει ο υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Δημόσιες καταγγελίες για παραβίαση συνόρων στον Έβρο από τον τουρκικό στρατό και απαγωγή Ελλήνων πολιτών με σκοπό απαιτήσεων για λύτρα», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, γνωστοποίησε ότι «στο πλαίσιο της αποστολής τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καταγράψει γεγονότα παραβίασης εθνικού εδάφους από στρατιωτικό προσωπικό της γείτονος».

«Αντιθέτως, επισημαίνεται ότι, όπως καταδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, τα εθνικά σύνορα που αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα φυλάσσονται με σθένος, αποφασιστικά και αποτελεσματικά, ενώ η προάσπισή τους δεν εκπέμπεται απλά ως μήνυμα αλλά ως ρεαλιστική απόδειξη της αποφασιστικότητας της χώρας», κατέστησε σαφές ο κ. Παναγιωτόπουλος.