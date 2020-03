Κόσμος

Κορονοϊός: αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων στα Βαλκάνια

Η κατάσταση με τον κορονοϊό σε Κροατία, Αλβανία, Ρουμανία, Μαροβούνιο, Βουλγαρία, Σλοβενία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές των βαλκανικών χωρών, προχωρώντας παράλληλα στη λήψη πρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού.

Η Κροατία ανακοίνωσε το 16ο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πρόκειται για άνδρα που είχε επισκεφθεί, πρόσφατα, εμπορική έκθεση στο Μόναχο.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι αρχές ανακοίνωσαν δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε επτά. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απαγόρευσαν την είσοδο αλλοδαπών από χώρες υψηλού κινδύνου.

Στη Σλοβενία, μέχρι αργά χθες το απόγευμα, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανήλθε σε 34.

Στην Αλβανία, ο αριθμός των κρουσμάτων «σκαρφάλωσε» σε δέκα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, εκπρόσωποι του λιανεμπορίου δηλώνουν πως σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 300% σε διάστημα μόλις 24 ωρών και τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σκηνές από πολίτες που σχηματίζουν ουρές για την αγορά προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Στη Ρουμανία, 25 άτομα είναι θετικά στον κορονοϊό και πέντε από αυτά έχουν ήδη θεραπευθεί, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Στη Βουλγαρία, ο αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε σε έξι. Στο Μαυροβούνιο, οι αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση της εισόδου αλλοδαπών από χώρες υψηλού κινδύνου (Ιταλία, Νότια Κορέα, Ιράν, Κίνα). Επίσης, ακυρώθηκαν δημόσιες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά συνέδρια, συναυλίες και φεστιβάλ.