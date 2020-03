Life

“The 2Night Show”: αντρική υπόθεση η εκπομπή της Τετάρτης (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστοί καλλιτέχνες μοιράζονται με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στιγμές από την προσωπική τους ζωή και την πορεία τους στην υποκριτική, το τραγούδι, αλλά και την πολιτική.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αργύρη Πανταζάρα.

Στην πρώτη του τηλεοπτική συνάντηση με τον Γρηγόρη, ο ταλαντούχος ηθοποιός εξηγεί γιατί αρνήθηκε την πρόταση από τις «Άγριες Μέλισσες», μιλάει για τις «εκπτώσεις» που δεν κάνει στη δουλειά του και ομολογεί πως είναι μόνιμα ερωτευμένος, προσεκτικός και επιλεκτικός.

Ως τολμηρός νέος, αλλά και φανατικός θαυμαστής των «Μυγών» κάνει ένα πέρασμα από το καμαρίνι τους και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό!

Ο Αλέξης Γεωργούλης αφήνει για λίγο την Ευρωβουλή και επισκέπτεται το πλατό του «The 2Νight Show» για να μοιραστεί τις καινούργιες του εμπειρίες με τον Γρηγόρη.

Εξηγεί πόσο αδικήθηκε και πόσο «τρολάρισμα» δέχθηκε για μια ομιλία του στην Ευρωβουλή, καθώς και για το bullying που έχει βιώσει.

Μιλάει για τους λόγους που δέχθηκε να είναι ξανά στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar» και τέλος αποκαλύπτει τη μέθοδο της «Ξηρασίας» που ακολουθεί, για να αποτοξινώνει τον οργανισμό του από το στρες.

Τέλος, στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται ο Νίκος Απέργης , «ο μετρ των live» που με την κιθάρα και τη φωνή του ξεσηκώνει τα πλήθη.

Αποκαλύπτει πως έχει δεχτεί, στο παρελθόν, bullying για τα κιλά του, μιλάει για τη συνεργασία του με την «Ηumaine» και το μήνυμα που περνάει μέσα από το βίντεο κλιπ του.

Με χιουμοριστική διάθεση αποκαλύπτει στον Γρηγόρη τους «ψυχαναγκασμούς» του, που κάνουν λίγο πιο ιδιαίτερη την καθημερινότητα του.

