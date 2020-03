Κοινωνία

Εκβίαζε ανήλικη με τις ροζ φωτογραφίες που του... έστειλε!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την υπόθεση εξιχνίασε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από καταγγελία.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, μέσω διαδικτύου, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος αλλοδαπού.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία άγνωστος χρήστης του διαδικτύου, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, απέστειλε σε ανήλικη πλήθος αρχείων με εικόνες πορνογραφικού περιεχομένου και ακολούθως κατάφερε να αποσπάσει προσωπικές της φωτογραφίες.

Τα καταγγελλόμενα τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε άμεση ψηφιακή, ανάλυση των στοιχείων και δεδομένων της υπόθεσης και κατόπιν επικοινωνίας με τον διαχειριστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και τις εμπλεκόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του αλλοδαπού.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση και η σχηματισθείσα σε βάρος δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.