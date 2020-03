Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επτά εργαστήρια για τον έλεγχο δειγμάτων

Αυξάνεται σημαντικά η ευχέρεια άμεσης πιστοποίησης αναφορικά με την ύπαρξη κρουσμάτων στην Ελλάδα.

Ενισχύεται η εξέταση δειγμάτων ύποπτων για κορονοϊό, όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, καθώς τα αρμόδια εργαστήρια αυξάνονται από 4 σε 7.

Το εργαστήριο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ρίο, για τον έλεγχο δειγμάτων ξεκίνησε να λειτουργεί σήμερα.

Από αύριο θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, που θα εκτελούν εξετάσεις για τον κορονοϊό.

Έτσι, αυξάνεται σε 7 ο αριθμός των εργαστηρίων για εξέταση δειγμάτων: Ινστιτούτο Παστέρ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΠΑΓΝΗ, Ρίο, Αττικόν, Λάρισα).