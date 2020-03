Πολιτισμός

Το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων επέστρεψε το Βραβείο Ιπεκτσί!

Ισχυρή η συμβολική αντίδραση στην νέα κλιμάκωση των προκλήσεων από την τουρκικά πλευρά.

«Αθόρυβα, χωρίς καμμία διάθεση επικοινωνιακών "σόου" - προς τι άλλωστε; - αποφασίσαμε να "επιστρέψουμε" την ειδική Τιμητική Διάκριση του Βραβείου Ειρήνης και Φιλίας Ιπεκτσί που μας απονεμήθηκε το 1981 ανάμεσα στα βραβεία που δόθηκαν για πρώτη φορά με την δημιουργία του θεσμού αυτού (1980)», αναφέρει σε ανάρτηση του το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων “Γεώργιος Λεβιθόπουλος”.

Όπως σημειώνεται, «οι πρόσφατες εξελίξεις με την Τουρκία, η διαρκής πίεση και πολεμική απειλή προς την χώρα μας, καθιστούν τον τίτλο αυτόν, ένα άχρηστο "χαρτί", δίχως κανένα περιεχόμενο και αξία. Σήμερα ειδικά, μπροστά στο νέο αυτό αδιέξοδο, που δημιουργεί η Τουρκία μέσα σε πολεμικό κλίμα, πιστεύουμε ότι αυτό το "χαρτί", ανακτά την αξία του, τιμά τους αγώνες των ειρηνιστών και επικαιροποιεί την σημασία της θυσίας τους, μόνο με τον συμβολισμό της "επιστροφής"».

«Επειδή η πρώτη Ελληνοτουρκική Επιτροπή του Βραβείου Ειρήνης και Φιλίας Ιπεκτσί (1980) δεν υφίσταται πλέον το παρόν δίπλωμα αποστέλλεται ταχυδρομικώς, "συστημένο", στην τουρκική πρεσβεία, "υπόψιν του κ. Πρέσβη", με την θερμή παράκληση μέσω αυτού να δοθεί στον επί περισσότερο χρόνο φυλακισμένο από το καθεστώς Τούρκο δημοσιογράφο ή συγγραφέα στον οποίο πραγματικά αξίζει η τιμή», τονίζουν οι εκπρόσωποι του Αρχείου.

Στο κείμενο-διαμαρτυρία των εκπροσώπων του Αρχείου Ελληνικών Γραμμάτων “Γεώργιος Λεβιθόπουλος” επισημαίνεται «σίγουρα, αν είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε έκκληση προς τους βραβευθέντες με το Βραβειο Ειρήνης και Φιλίας Ιπεκτσί και να τους παροτρύνουμε σε ανάλογες συμβολικές ενέργειες, θα το κάναμε ευχαρίστως. Ο καθένας ας πράξει κατά συνείδηση. Ήδη, το ίδιο αθόρυβα, και άλλος κάτοχος του Βραβείου Ιπεκτσί (απονομή 1997) το "επέστρεψε" το 2018 στην εφημερίδα "Μιλιέτ". Πρόκειται για τον κ. Κώστα Παπαγεωργίου».

Η επιστολή προς την τουρκική πρεσβεία που συνοδεύει την Τιμητική Διάκριση αναφέρει «Δεν είναι δυνατόν τα ηρωικά παιδιά της Ελλάδος να παλεύουν στον Έβρο κι εμείς να απολαμβάνουμε την θέα ενός βραβείου ελληνοτουρκικής φιλίας. Δεν είναι απλά ουτοπία. Δεν είναι καν τραγική ειρωνία. Είναι τραγική αφέλεια! Στο όνομα των ειρηνιστών που έδωσαν τη ζωή τους για το μεγάλο Όραμα προβαίνουμε σήμερα σε αυτή την συμβολική ενέργεια».