Κοινωνία

Κορονοϊός: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στις πόλεις με τα περισσότερα κρούσματα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες σε Αμαλιάδα και Πύργο, ότι άνθρωποι που έπρεπε να βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, κυκλοφορούν ελεύθεροι.